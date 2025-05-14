楊秀惠罕曬靚媽合照餅印樣曝光　 60歲凍齡有術越洋送花慶母親節

成功轉型從商的楊秀惠（Vivien）不僅生意搞得有聲有色，躍升為商界女強人，她更是三子之母，絕對是事業、家庭兩如意，令人羨慕！雖然楊秀惠忙於工作及照顧子女，但她亦心繫在馬來西亞的媽媽，不時飛返馬國探望母親，日前她就趁母親節，在社交平台上載跟媽媽合照，更表示有媽的孩子真的像個寶，感激媽媽的照顧，表示會以媽媽作榜樣，讓她學會愛與付出。

楊秀惠心繫在馬來西亞的媽媽，不時飛返馬國探望母親。（網上圖片）

楊秀惠在IG貼出跟媽媽的合照，雖然楊秀惠媽媽年過60，但凍齡有術、保養得宜，難怪楊秀惠產後光速回復Fit爆體態，相信或多或少遺傳媽媽的完美基因。楊秀惠與媽媽感情深厚，縱使楊秀惠多年前由馬來西亞來港發展，但她仍心繫母親，日前母親節，楊秀惠發文表示：「曾經我哭著離開，妳微笑著守候；如今我成為媽媽，才懂妳的牽掛。媽媽，謝謝妳用愛陪我長大，也陪我成長為母。有媽的孩子，真的像個寶。從馬來西亞到香港，從第一個孩子到現在我也成為三個孩子的媽媽，媽媽一直都在我身邊守護著我。疫情、分離、思念、重逢每一次人生重要的時刻，媽媽總是義無反顧地陪伴和支持我。我不是100分的媽媽，但我很幸運，有妳這樣的榜樣，讓我學會愛與付出。」最後楊秀惠再三感激母親表示：「謝謝妳，媽媽，謝謝妳無條件的愛和照顧。有妳在，家就永遠在。」

楊秀惠多年來都習慣在母親節訂花送給媽媽（網上圖片）

此外，楊秀惠亦透露多年來都習慣在母親節訂花送給媽媽，即使未能回到馬來西亞陪伴母親，但也希望媽媽收到她的愛，她謂：「即使無法親自回家陪伴，也希望媽媽能收到我的愛，也希望媽媽每一次收到花時，臉上都綻放幸福的笑容。」