黃宗澤引體上升唱歌零喘氣 馬國明天然呆做掌上壓引網民熱議

邵氏與優酷聯合出品的劇集《執法者們》自上星期在內地推出後收視高企，連帶劇中演員人氣再度暴升。一眾主角黃宗澤、馬國明、羅子溢、蔡潔與陳瀅四出宣傳，前晚更聯同吳啟華與梁競徽現身珠海綜藝直播節目，四小時施展渾身解數，大玩遊戲、唱歌又跳舞，連馬國明都跳唱郭富城的《動起來》，「天然呆」表情再出現引起網民熱議。

馬國明跳唱快歌惹網民大笑。（小紅書）

《執法者們》一眾主角黃宗澤、馬國明、羅子溢、蔡潔與陳瀅四出宣傳，前晚更聯同吳啟華與梁競徽現身珠海綜藝直播節目。（小紅書）

《執法者們》一眾主角黃宗澤、馬國明、羅子溢、蔡潔與陳瀅四出宣傳，前晚更聯同吳啟華與梁競徽現身珠海綜藝直播節目。（小紅書）

節目期間馬國明被問到演過不少專業人士，問他最喜歡演的是哪角色？馬明想也不想就回答︰「我最鍾意做死屍，唔使記對白，又唔使換戲服！」，令全場爆笑。之後他跟黃宗澤、羅子溢及吳卓羲，齊齊跳唱城郭富城的《動起來》，對黃宗澤和吳卓羲來說當然輕鬆，但馬國明亦不輸蝕，跳得有板有眼，更模仿城城的舞步。

黃宗澤做引體上升唱歌零喘氣。（小紅書）

黃宗澤做引體上升唱歌零喘氣。（小紅書）

黃宗澤做引體上升唱歌零喘氣。（小紅書）

網民大讚馬國明動作標準。（小紅書）

網民大讚馬國明動作標準。（小紅書）

最後更考驗男演員體力，邊做運動邊唱歌，一向熱愛運動的黃宗澤表演引體上升，邊雙腳向左右擺動邊唱歌零索氣。羅子溢索性脫去外套以背心上陣大騷肌肉，令在場女士瘋狂尖叫，而馬國明做掌上壓兼唱歌，獲網民大讚動作標準：「唔準笑我馬明」、「四個都好抗老」、「每次都好呆萌」、「呆萌才搞笑」、「馬明確實不適合綜藝節目」、「馬明你太搞笑了 還是回去演戲吧」、「馬明好勁，無停過仲姿勢一直甘標準」。