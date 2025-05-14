「心急人」之父突然再度令人關注　7月以Y2K懷舊主題開音樂會

被譽為《Y2K廣東歌電音先驅》的James Ting創作了多首膾炙人口的經典作品，Cookies的《心急人上》與及Twins的《Ichiban興奮》均是出自他的手筆，除作曲外，James亦擅長編曲和監製工作，除Cookies和Twins外，Shine、鄭秀文、郭富城、容祖兒和鄭希怡等歌手也曾和他合作。

Cookies的《心急人上》與及Twins的《Ichiban興奮》均是出自James Ting的手筆。(公關提供)

除Cookies和Twins外，Shine、鄭秀文、郭富城、容祖兒、薩頂頂和鄭希怡等歌手也曾和James Ting合作。(公關提供)

早前Stephy鄧麗欣開個唱，與多位Cookies成員合體獻唱《心急人上》，全場high爆，之後片段更在社交媒體被瘋狂洗版，也令大家同時再度關注「心急人」之父James Ting。James於上世纪1995年開始踏上創作路，及後組成多媒體組合《異人問津館》，在這接近三十年期間一直在全球各地參與音樂製作，他可以說是亞洲樂壇中最靜靜地顛覆着流行規則的音樂人。作為一位資深電子合成器(Synthesizer)與鼓機(Drum Machine)收藏家，James的香港和日本兩邊的工作室收藏着超過30台經典機種，包括KORG、Moog、Roland、Yamaha等具代表性的品牌，他用80年代的Music Gear和大家講2025年的故事。最近James找來三位日本女聲組成女團《Mikadzuki BPM》，中文名稱為《三日月節拍》，合作推出由他作曲、編曲及擔任監製的新歌《GAMESTART》。

早前Stephy鄧麗欣開個唱，與多位Cookies成員合體獻唱《心急人上》，全場high爆，之後片段更在社交媒體被瘋狂洗版，也令大家同時再度關注《心急人》之父James Ting。(公關提供)

最近James找來三位日本女聲組成女團《Mikadzuki BPM》。(公關提供)

《三日月節拍》3位成員包括白間美瑠、馬渡綾及Anzu，白間美瑠是前NMB48成員及韓綜《PRODUCE48》人氣選手；馬渡綾則是舞台劇出身，擅長昭和美學與現代視覺融合；Anzu是TikTok話題女王，以「濕身系」創作爆紅。她們齊向香港Y2K經典致敬。James和她們合作的新歌《GAMESTART》勁破格，當中兩句歌詞：「超規則，思想可以毫無道理」及「聲光可以傳情萬里」是整首歌的靈魂，James說：「夠晒反叛又夠哲學意味，打破現實規律、用直覺同感覺去連結世界。」MV在東京及香港實地取景，渋谷VS九龍帶出城市身分，好似兩個平行世界對話，每個城市配上Emoji，像玩遊戲揀角色，視覺效果豐富，情景十分有趣和荒謬。歌詞包含廣東話、英文及日文，混合得勁自然，完全不覺得突兀！《GAMESTART》正正反映James的音樂創新精神，他並不為音樂風格所限制，而是透過音樂風格創造屬於他的音樂語言。James補充說:「《三日月節拍》並不是偶像組合，而是我對未來音樂敘事的一次實驗，我希望透過她們，把情緒、節奏與視覺融合成一種真正能跨文化的共鳴語言。而《GAMESTART》成首歌就好似一場跨文化、跨次元嘅冒險，港、日混合、現實夢境交錯，又有好多動漫、遊戲、街頭文化嘅元素。」

《三日月節拍》3位成員包括白間美瑠、馬渡綾及Anzu。(公關提供)

馬渡綾則是舞台劇出身，擅長昭和美學與現代視覺融合。(公關提供)

推出新歌之餘，James將於7月在香港舉行《心急人電音祭》音樂會，主題以「Y2K懷舊×未來電子」為核心，融合香港黃金年代廣東流行曲與日本音樂文化元素，匯聚他多年的心血結晶，讓大家一起享受一場廣東歌電音盛宴。

James將於7月在香港舉行《心急人電音祭》音樂會。(公關提供)