蘇志威曾被指虐馬罕談退役「駿王」近況　生日只做一件事唔陪老婆

草蜢成員蘇志威（阿細）現身新城廣播接受李有毅(Ben) 和兒子李國煒(Benson)主持的《Ben同Benson『Chur』到行》錄音訪問，眾所周知阿細曾是馬主，其飼養的愛駒「駿王」現已12歲，退役後安排牠到中山一個馬場頤養天年，阿細表示：「我每個月返去探佢兩次，佢喺馬術學校玩跳欄同花式舞步，開開心心，佢同我個細女同一日生日，好有緣，我哋全家都當佢家嘅一份子。」

蘇志威談「駿王」近況。

蘇志威係馬主，以前經常同太太劉小慧入馬場支持「駿王」。（ig@winnieswlau）

「駿王」退役後喺內地生活。（ig@winnieswlau）

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「駿王」退役前曾發生過一段小風波，蘇志威和太太劉小慧曾被指「虐馬」，「駿王」於2017年至2020年在香港出賽期間，兩次奪得第一的名次。但馬匹曾有腳傷及兩度心律不正，於是蘇志威與劉小慧決定將「駿王」退役並送到新西蘭養老，但退役前「駿王」突然出現在澳門並上陣，被指不顧馬匹安危，當時為了獎金仍然要牠以生命相搏。當時劉小慧大呼冤枉，指本身想將「駿王」由新西蘭運到內地一個更理想的地方養老，但要入內地的程序很繁複，無奈之下只能將「駿王」安放在澳門，這段期間更規定要出賽，更指「為獎金」這個說法絕不成立，因為只是機票和在澳門養馬費已高達7位數字，並揚言沒有馬主會像她一樣，養馬不是為錢反而不停「抖水」。

駿王退役被送走時，蘇志威夫婦都好不捨。（facebook@劉小慧）

劉小慧爆喊。（facebook@劉小慧）

事實亦證明蘇志威和劉小慧都好愛動物，而阿細家中亦飼養了一隻純種貴婦狗，他形容愛犬是他養過最有靈性的狗，「我屋企有幾個制，佢想去玩、食嘢、去廁所等，就會分別按唔同嘅制，我養咁多隻狗，未試過有隻狗咁厲害，我同佢講嘢，唔係語氣同表情，我係講內容，但佢明我講咩。佢真係呃人呃食呃感情，好可愛，有時出埠幾日就會好掛住佢。」

佢哋仲養好多動物。（ig@winnieswlau）

養貓。（ig@winnieswlau）

大讚愛犬有靈性。（ig@winnieswlau）

大讚愛犬有靈性。（ig@winnieswlau）

Ben與阿細同是藝人高爾夫球會成員，因一起打Golf而認識，Ben大讚阿細打Golf脾氣好，他稱：「同蘇老闆打波好開心，佢打波又穩定，脾氣又好，打得好舒服。」兩人昨日(13日)更趁天氣清爽，又再出動相約到西貢滘西洲打Golf。

阿細直言跟他性格有關：「我冇乜脾氣，打得好又係咁，打得唔好又係咁，打波係要開心，係一種娛樂，冇理由輸咗，或者打得唔好就嬲，咁就冇意義啦！玩就要開心，所以好多人同我玩。」而Ben亦表示：「冇錯，你真係『好腳』。」

Ben與阿細同是藝人高爾夫球會成員。

Ben與阿細同是藝人高爾夫球會成員。

蘇志威自認唔係浪漫男人。

阿細和太太劉小慧結婚27年，育有兩名女兒，一家四口樂也融融，二人更是圈中的模範夫婦，不過阿細自問不是浪漫的老公，他說：「我好唔浪漫，唔會慶祝結婚周年、聖誕冇話去邊到玩，生日只係食餐飯就算，所以我覺得唔係浪漫男人。」他續說：「我每年生日都喺桌球室過，唔係同我老婆過，我老婆都知，因為我最鍾意呢樣運動，咁生日梗係玩我鍾意嘅嘢。」

平時係唔會慶祝生日，呢張相都唔係慶生時拍攝。（ig@winnieswlau）

育有兩女。（ig@winnieswlau）