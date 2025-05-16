TVB負評男配角與粉絲互動曝光真實人品　身邊人一舉動被批無必要

原名梁烈唯、暱稱唯唯，後曾改名梁烈維的梁競徽（競徽），近年在內地發展不俗，最近他加入內地直播互動綜藝節目《今晚好犀利》，獲讚依然青靚白淨之餘，與吳卓羲、黃宗澤及馬國明等一眾昔日TVB老友聚首，也勾起許多觀眾的集體回憶。有粉絲特意前來拍攝現場探班，但梁競徽身邊人的舉動卻引起網民熱議。

梁競徽加入內地直播互動綜藝節目《今晚好犀利》，節目中大晒演技。（小紅書截圖）

被讚依然青靚白淨。（小紅書截圖）

梁競徽與吳卓羲、黃宗澤及馬國明等一眾昔日TVB老友聚首，也勾起許多觀眾的集體回憶。（小紅書截圖）

近日，有網民在社交平台寫道：「梁競徽給粉絲簽名」，並分享現場視頻。片中，梁競徽正前往《今晚好犀利》拍攝場地，粉絲見到偶像即上前索簽名，雖然當時梁競徽仍未弄頭化妝、也未換衣服，但他依然停下腳步，為守候多時的粉絲逐一簽名，還邊簽邊說「謝謝」，儘管期間有身邊工作人員多次以：「不好意思，我們一會兒還有工作。」試圖中斷，但梁競徽未有理會，直至簽完為止，態度有禮友善。

梁競徽為守候多時的粉絲逐一簽名

邊簽邊說「謝謝」，態度友善。（小紅書截圖）

儘管期間有身邊工作人員多次以：「不好意思，我們一會兒還有工作。」試圖中斷，但梁競徽未有理會。（小紅書截圖）

網民大讚梁競徽人品：「跟唯唯接觸過！人超級好」、「他私下超nice的」、「唯唯人超級好」；同時，也有網民不認同工作人員的做法：「咱就是說，雖然都能理解明星應酬粉絲要話費時間和精力，而且助理或者經紀人有義務幫忙維持秩序，但是攏共就那麼幾個人，真沒必要在旁邊一直嗶嗶嗶嗶有工作有工作…真趕時間一溜煙兒（飛快）就跑了」

簽曬先走。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

現年46歲的梁競徽效力TVB多年，可惜星途浮浮沉沉，曾獲力捧的他，先後於2012年和2018年獲得「飛躍進步男藝員」和「最佳男配角」演技獲得肯定，可惜觀眾緣一般，後來更口舌招尤得罪全港網民，兩日內破紀錄錄得過萬負評而成為討論區的「負皮王」（負評王）。

梁競徽2012年憑藉劇集《缺宅男女》中「關二哥」一角人氣急升，獲頒「飛躍進步男藝員」獎。（視覺中國）

2018年再憑《是咁的，法官閣下》「趙金水」一角奪得「最佳男配角」。（視覺中國）

梁競徽近年主力在內地發展。（微博@梁競徽）

梁競徽為養家近年將事業重心轉移至內地，打造「愛國藝人」形象獲得內地網民認證，不僅參與劇集拍攝、商演登台，又做直播帶貨，同時亦有投資鐘錶店、車行等生意，瓣數多多，搖身一變做吸金王，早前更被指搬入千萬海景豪宅，可見他賺到豬籠入水。

梁競徽唱國歌感動到喊。（抖音）

梁競徽2014年與交往11年的女友駱保雯結婚，婚後育有一女一子，梁競徽積極搵錢養家。（小紅書截圖）