林正峰覺得應洗則洗每餐只花XX元　儲錢目的原來為咗呢個原因

藝人林正峰昨日（15日）出席TVB萬眾同心公益金綜藝大滙演錄影，他接受《香港01》訪問時被問到最近於內地擺攤賣東西，他就指其實是一個慈善活動：「其實公益慈善嘅嘢嚟嘅，就係我將嗰日賣到嘅收益呢，全部攞曬去捐錢，跟住順便喺嗰度搞一個粉絲見面會。」

藝人林正峰昨日出席TVB萬眾同心公益金綜藝大滙演錄影。(梁碧玲 攝)

林正峰接受《香港01》訪問時被問到最近於內地擺攤賣東西，他就指其實是一個慈善活動。(梁碧玲 攝)

林正峰覺得可以一邊擺賣賺錢做慈善，又可以與粉絲見面，同時可以刺激消費，一舉幾得，所以他都覺得很開心：「二嚟有個機會畀大家一齊互動下，三嚟就可以幫到其他人，因為我覺得將嗰日嘅大家對我嘅愛，我就將呢份愛分享出去。」

林正峰覺得可以一邊擺賣賺錢做慈善，又可以與粉絲見面，同時可以刺激消費，一舉幾得。(梁碧玲 攝)

對於有指林正峰於TVB已經沒有劇集在庫存，他即表示還有一部未播出，亦有一些綜藝節目未播：「拍咗嗰啲都有嘅，仲有《非常檢控官》。仲有其他嘅一啲綜藝錄緊嘅。」至於已開拍的《新聞女王2》是否沒有戲份時，他則大賣關子：「我唔能夠透露，呢個要留返，大家之後去留意一下。」

林正峰大賣關唔透露《新聞女王2》是否沒有戲份。(梁碧玲 攝)

至於之前林正峰被拍到去街市買平價菜，是否生活拮据時，他就不認同：「我覺得應洗則洗，可以儲啲錢就儲，咁對於我嚟講，我覺得節儉就係一個美德。」他認為自己平時都不會特別花很多錢：「我覺得同一樣嘢食物，做咩要買啲貴嘅，咁不如就買啲平，咁跟住剩啲錢我可以儲起嚟，用去其他地方。（有冇限住自己一日要洗幾多錢？）都冇特別限住嘅，但係如果我平時自己一個食飯，我都儘量係五六十蚊之內。」

林正峰之前被拍到去街市買平價菜。(梁碧玲 攝)

林正峰更會自己煮東西吃，只有他自己一個時，他簡單解決就算，例如「煮啲水餃面，加啲雞蛋就一餐」。他跟媽媽一起吃的時候也沒有食得豐富，但他就大讚媽媽廚藝好：「媽咪整嘢食都好食。」更指當日被拍其實就是在幫媽媽買菜回家煮東西：「好似之前大家影到，我幫屋企人買餸。」雖然在家煮就比較普通，但「大時大節」林正峰都會帶他吃好一點的，他解釋道：「點解我會儲起啲錢，就可能有啲節日，咁要用嘅時候，當然食餐好㗎啦喺嗰啲節日。」而過去的母親節，他表示因為要工作，回到香港時間太晚就沒有帶媽媽出去「食餐好」，所以就和媽媽在家吃，所以特別温馨。

「大時大節」林正峰都會帶他媽媽吃好一點的。(梁碧玲 攝)

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