奇情谷｜造型師爆偶像暗溝17歲化妝師助手　男歌手出面回應

由導演火火、吳若希（Jinny ）及曾展望（GM）三位谷主主持，TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，日前以「娛圈爆料 名媛班」作主題，「奇情嘉賓」資深造型師陳灝而（Janae）在娛圈打滾多年，見證不少藝人跟造型師拍拖引起熱議，更有男歌手上水回應。



主題「娛圈爆料 名媛班」，「奇情嘉賓」資深造型師Janae。

主題「娛圈爆料 名媛班」，「奇情嘉賓」資深造型師Janae。

她透露多年前身邊有位17、18歲靚女小助手，替一位差不多年紀男偶像歌手做化妝，她說︰「嗰時個男仔已經好出名，好多女仔鍾意。當時我已經同佢講，唔好打我小助手主意喎，人哋黃花閨女嚟㗎，可能我講咗呢句話先仲衰。」

資深造型師Janae憶述當年一個男偶像暗溝自己助手的故事。

接住便發現二人開始眉來眼去，再過一段日子小助手經常以淚洗面，同男歌手補補吓粉都喊，三位主持聽完都話「出事嘞」，經驗豐富的Janae就指事後得知佢地「搞咗」便知出事，Janae無奈指︰「最後小助手辭職無做，好可惜。」自此之後Janae明令以後跟男藝人的化妝師，必須要30歲以上，已婚生仔獲優先考慮。

至於男歌手身份Janae俾出幾個提示－出名花弗，但到佢冇做歌手外界先發現；好多女fans；而家四十幾歲。令大家議論紛紛，相隔一日，現年41歲已婚育有兩女的陳柏宇，忽然轉載報導笑稱：「咁俾面呀😆」網民紛紛爆笑指：「仲成日見到佢攬女(兒)😂😂」、「重唔係你haha 你個蘭桂芳⋯⋯Sorry喜愛夜蒲look上腦haha」、「 一定糸你，屋企已經三條女。」