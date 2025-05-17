前主播攜16歲女見英國王后卡米拉 自小富養讀貴族學校躋身上流
撰文：洪曉璇
出版：更新：
內地著名主持李湘的女兒王詩齡（Angela）憑第一季親子真人騷《爸爸去哪兒》而走紅，一直被視為掌上明珠富養。正在英國讀書的Angela，日前與媽媽出席慈善晚宴，行頭十足閃爆全場，同場有英王查理斯三世和王后卡米拉，她們更與卡米拉交談。
李湘跟王岳倫離婚後，將全副心思放在愛女王詩齡身上，16歲的王詩齡在英國讀有「公主母校」之稱的Benenden School，出入以勞斯萊斯代步，一年學費約為36萬港元。英國安妮公主（Princess Anne）和賭王女兒何超欣亦是由此校畢業。王詩齡每次現身行頭十足，生活奢華無憂。
日前李湘攜女兒出席在倫敦邱園（Kew Gardens）舉辦的 「Wonders of the Wild」，王詩齡以鮮黃色泡泡袖長裙，配鑽石手鍊及頸鍊，一頭長曲髮女神風現身。英王查理斯三世和王后卡米拉以「Elephant Family」聯合主席身份出席活動，王詩齡與李湘都有上載照片，李湘更與卡米拉交談，留言大讚女王：「Queen Camilla is so kind!」王詩齡亦有跟安德魯王子的女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）合照，成功打入上流圈子。