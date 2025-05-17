前主播攜16歲女見英國王后卡米拉 自小富養讀貴族學校躋身上流

內地著名主持李湘的女兒王詩齡（Angela）憑第一季親子真人騷《爸爸去哪兒》而走紅，一直被視為掌上明珠富養。正在英國讀書的Angela，日前與媽媽出席慈善晚宴，行頭十足閃爆全場，同場有英王查理斯三世和王后卡米拉，她們更與卡米拉交談。



16歲王詩齡不時被指贏在起跑線。（小紅書圖片）

李湘獨生女王詩齡，曾是一名肥妹仔。（微博圖片）

王詩齡小時候好可愛。（王詩齡微博圖片）

王詩齡女大十八變。（微博圖片）

李湘跟王岳倫離婚後，將全副心思放在愛女王詩齡身上，16歲的王詩齡在英國讀有「公主母校」之稱的Benenden School，出入以勞斯萊斯代步，一年學費約為36萬港元。英國安妮公主（Princess Anne）和賭王女兒何超欣亦是由此校畢業。王詩齡每次現身行頭十足，生活奢華無憂。

王詩齡在英國留學的學校是有「公主母校」之稱的Benenden School。（微博圖片）

王詩齡轉眼已長得亭亭玉立。（王詩齡微博圖片）

王詩齡轉眼已長得亭亭玉立。（王詩齡微博圖片）

王詩齡轉眼已長得亭亭玉立。（王詩齡微博圖片）

日前李湘攜女兒出席在倫敦邱園（Kew Gardens）舉辦的 「Wonders of the Wild」，王詩齡以鮮黃色泡泡袖長裙，配鑽石手鍊及頸鍊，一頭長曲髮女神風現身。英王查理斯三世和王后卡米拉以「Elephant Family」聯合主席身份出席活動，王詩齡與李湘都有上載照片，李湘更與卡米拉交談，留言大讚女王：「Queen Camilla is so kind!」王詩齡亦有跟安德魯王子的女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）合照，成功打入上流圈子。

王詩齡跟安德魯王子的女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）合照。（王詩齡微博圖片）

李湘與卡米拉交談。（李湘微博圖片）

李湘與卡米拉交談。（李湘微博圖片）