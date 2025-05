前主播攜16歲女見英國王后卡米拉 自小富養讀貴族學校躋身上流

內地著名主持李湘的女兒王詩齡(Angela)憑第一季親子真人騷《爸爸去哪兒》而走紅,一直被視為掌上明珠富養。正在英國讀書的Angela,日前與媽媽出席慈善晚宴,行頭十足閃爆全場,同場有英王查理斯三世和王后卡米拉,她們更與卡米拉交談。



16歲王詩齡不時被指贏在起跑線。(小紅書圖片)

李湘獨生女王詩齡,曾是一名肥妹仔。(微博圖片)

王詩齡小時候好可愛。(王詩齡微博圖片)

王詩齡女大十八變。(微博圖片)

李湘跟王岳倫離婚後,將全副心思放在愛女王詩齡身上,16歲的王詩齡在英國讀有「公主母校」之稱的Benenden School,出入以勞斯萊斯代步,一年學費約為36萬港元。英國安妮公主(Princess Anne)和賭王女兒何超欣亦是由此校畢業。王詩齡每次現身行頭十足,生活奢華無憂。

王詩齡在英國留學的學校是有「公主母校」之稱的Benenden School。(微博圖片)

王詩齡轉眼已長得亭亭玉立。(王詩齡微博圖片)

日前李湘攜女兒出席在倫敦邱園(Kew Gardens)舉辦的 「Wonders of the Wild」,王詩齡以鮮黃色泡泡袖長裙,配鑽石手鍊及頸鍊,一頭長曲髮女神風現身。英王查理斯三世和王后卡米拉以「Elephant Family」聯合主席身份出席活動,王詩齡與李湘都有上載照片,李湘更與卡米拉交談,留言大讚女王:「Queen Camilla is so kind!」王詩齡亦有跟安德魯王子的女兒碧翠絲公主(Princess Beatrice)合照,成功打入上流圈子。

王詩齡跟安德魯王子的女兒碧翠絲公主(Princess Beatrice)合照。(王詩齡微博圖片)

李湘與卡米拉交談。(李湘微博圖片)

