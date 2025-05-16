2025節目巡禮｜35歲華姐4套劇擔正預訂視后　老牌演員回巢勁期待

《2025 TVB 年中節目巡禮》今午（16日）在灣仔會展舉行，無綫逾70位藝人包括「視帝」黎耀祥、陳展鵬、陳豪、馬國明，一眾花旦高海寧、劉佩玥、龔嘉欣、張曦雯及吳若希、陳曉華、丁子朗、孔德賢、陳瀅、陳煒、劉穎鏇、陳自瑤、龔慈恩、馬貫東、周嘉洛、游嘉欣、張頴康等等一眾藝人和一班《中年好聲音》歌手黃博、張與辰、劉洋、支嚳儀等都有出席。



其實《金式森林》都拍咗一段時間。（資料圖片）

講到《2025 TVB 年中節目巡禮》，觀眾最關心的當然是來年預定播出的劇集節目，今日（16/5）公布消息的一共有9套劇集，劇集方面包括有由郭晉安、陳曉華，羅子溢、龔慈恩主演的《金式森林》；由黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯主演的《香港探秘地圖》；由馬貫東、張曦雯、陳瀅、邵美琪、關禮傑主演的《臥底嬌娃》；由陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗主演的《俠醫》；由張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衛、陳瀅、邵美琪、陳曉華主演的《璀璨之城》。

TVB今年重頭劇之一，再次到澳門取景拍攝豪門劇《璀璨之城》。 (截圖)

《夫妻的博弈》演員分別有：高海寧、馬國明和張頴康。（IG圖片）

由宣萱、陳展鵬、陳偉、劉佩玥領銜主演，鍾鎮濤、湯鎮業、馬國明特別演出，吳若希、張永康、蔣家旻、陳楨怡主演的大作《巨塔之下》；由高海寧、馬國明、張穎康、郭柏妍、黃智賢領銜主演，陳曉華、何廣沛、鄧智堅、游嘉欣主演的《夫妻的博弈》；由袁詠儀、江美儀、張曦雯、羅子溢、張振朗領銜主演，陳自瑤特別出演，陳楨怡、栢天男主演的《模仿人生》；由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕領銜主演，馬國明、夏文汐特別出演，譚俊彥、陳曉華主演的《新聞女王2》。

由袁詠儀、江美儀、張曦雯、羅子溢、張振朗領銜主演，陳自瑤特別出演，陳楨怡、栢天男主演的《模仿人生》。（微博圖片）

由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕領銜主演，馬國明、夏文汐特別出演，譚俊彥、陳曉華主演的《新聞女王2》。（IG圖片）

特別一題，9套劇集當中，張曦雯就佔了4套的主演位置，可說是豐收之年兼成為今年的「劇后」，而羅子溢則為「劇帝」佔了當中的2套，馬國明則有一套擔正，兩套特別出演。另外，要留意的是今年有較多熟悉的面孔亮相，例如出演《臥底嬌娃》的邵美琪、關禮傑；出演《巨塔之下》的鍾鎮濤；出演《模仿人生》的袁詠儀和陳自瑤；出演《新聞女王2》的夏文汐，都是些難得一見的演員。最後，馬貫東、丁子朗、倪嘉雯、陳楨怡、游嘉欣這幾位「新力軍」有較多出演，切勿走漏眼。

張曦雯得獎時也感動得哭了出來。（電視截圖）

演出陣容有張曦雯。（微博照片）

羅子溢都有兩套擔正在手。（資料圖片）