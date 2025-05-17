24歲丁真正式成為演員將推出愛情電影　失去昔日純樸氣息脂粉味濃

現年24歲的藏族少年丁真，在5年前因有「野性與純真並存」的模樣及氣質一夜爆紅，成為紅遍大江南北的網紅。但近年的他似乎失去了昔日的純樸氣息，反而多了一份脂粉味，近期更多了一個身份成為演員，即將推出首部參演電影《永不失聯的愛》，但不少網民似乎不看好，對他的演出不抱期望。

丁真因為純樸氣質一夜爆紅。（微博圖片）

現在充滿脂粉味。（丁真微博圖片）

從一位寂寂無名的牧民到網紅，這些年丁真已漸漸失去了昔日純樸陽光的氣息，先後參與多個綜藝節目錄製，就好像《中餐廳5》、《天天向上》等，受到世俗污染模樣亦大有轉變，脂粉味濃厚，花美男的感覺愈來愈重。

丁真已漸漸失去了昔日純樸陽光的氣息。（丁真微博圖片）

曾志偉一臉不滿。（影片截圖）

然而，近期他又多了一個身份成為演員，即將推出首部參演電影《永不失聯的愛》，該電影是一部青春愛情片，而丁真近日亦跟隨劇組四出宣傳，無論樣貌還是行為舉止都與從前判若兩人。對於丁真成為演員，其實不少網民都在預料之內，畢竟娛樂圈是一個大染缸，很難不受感染。雖然，他首部電影作品《永》已引起不少關注，但大批網民對他演技沒有信心，因為他並不是科班出身，再加上在近期播出的演技類綜藝節目《無限超越班2025》中，他的演技表現非常差，講對白時頻頻出錯令導師之一的曾志偉大怒，認為他現在根本就是被資本利用。

即將推出首部參演電影《永不失聯的愛》。（《永不失聯的愛》微博圖片）