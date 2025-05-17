「大美人」李嘉欣當年贏港姐冠軍　得呢位行內高人教兩堂點醒？

陳灝而早前在《奇情谷》大爆有男歌手偶像暗溝17歲化妝師助手，引起網民討論。近期她開設小紅書帳戶「Janae 陳灝而老師」，分享與藝人之間的故事。陳灝而入行超過30年，是娛樂圈知名形象總監和化妝形象指導。不說不知，她亦曾替《聲夢傳奇》擔任形象總監，而炎明熹的「冬菇頭」造型亦出自她的手筆。



陳灝而在小紅書爆自己曾指點李嘉欣。

除此之外，當年她也曾為參選港姐的「大美人」李嘉欣指點一二。她表示，當年對尚在做模特兒的李嘉欣印象不錯，經朋友介紹之下就認識到李嘉欣，還幫助她贏得冠軍：「我認識李嘉欣，喺佢已經選了香港小姐初賽，當年係選兩次，一次初賽一次總決賽，當年佢係大熱，而當年嘅最上鏡小姐，就由陳淑蘭喺初賽時得獎。之後我就接到朋友電話，佢話李嘉欣啱啱參加香港小姐，啱啱選咗初賽，佢本身係個模特兒，以拍廣告為主，對Catwalk唔係好熟，亦都冇嘗試過，我朋友話你可唔可以教佢兩堂？」

陳灝而講當年如何幫助李嘉欣贏得港姐冠軍。（小紅書@Janae 陳灝而老師）

陳灝而講當年如何幫助李嘉欣贏得港姐冠軍。（小紅書@Janae 陳灝而老師）

當年李嘉欣真係勁靚。（《1988年度香港小姐競選》截圖）

李嘉欣當選。（《1988年度香港小姐競選》截圖）

李嘉欣當選港姐冠軍。（TVB圖片）

她續指，當年李嘉欣表示在台上見到評判會緊張，所以影響發揮，而陳灝而就給她建議：「我發覺佢原來近視比較深，有800至1000度，我就建議佢戴個度數細啲嘅隱形眼鏡，少百零二百度，咁睇唔到評判冇咁清楚，咁就會冇咁驚。」

當年陳灝而教李嘉欣怎樣放鬆。（截圖）

後來，她更為李嘉欣度身訂造練習Catwalk方法：「我喺一個地方Set個鏡頭，幫助佢不停練習，重新教過佢鏡頭觸覺。打直行向評判嘅時候，我教佢要望向幾位評判嘅中間位置，咁就會拍到佢好似望向全部人咁。」陳灝而表示，李嘉欣很聰明，而且一教就識，並於比賽當晚發揮出來。當然，李嘉欣最後也成功當選冠軍。