女神配對計劃｜梁敏巧唔認同男參加者話扮soft：我要個精壯嘅男人

「東張女神」梁敏巧昨日（16日）出席TVB在會展舉辦的《2025 TVB年中節目巡禮》，同場亦有很多藝人出席。活動當日梁敏巧穿得超像新娘，她興奮地反問「似唔似待嫁嘅新娘」？她表示自己其實都恨結婚，但就未有適合的對象。

TVB昨日在會展舉行《2025 TVB年中節目巡禮》，旗下藝員都傾巢而出。（胡凱欣 攝）

活動當日梁敏巧穿得超像新娘，她興奮地反問「似唔似待嫁嘅新娘」？（胡凱欣 攝）

梁敏巧除了《東張西望》外，她還在拍攝《女神配對計劃》，梁敏巧接受《香港01》訪問時更透露只是拍攝了三天，她透露節目中的男生並不是大家想像中的那樣：「都好高質嘅，只可以能夠講，都係令到我有心動嘅感覺，大家都會有啲火花。我哋都仲未正式入camp，但都已經有啲火花。」進取的梁敏巧表示她暫時最多只能夠接觸三位男士，但他就希望可以接觸其他男士。

梁敏巧還在拍攝《女神配對計劃》。（胡凱欣 攝）

進取的梁敏巧表示她暫時最多只能夠接觸三位男士，但他就希望可以接觸其他男士。（胡凱欣 攝）

梁敏巧笑指有男士跟她說「扮soft」，但她卻不認同：「我話其實我平時講嘢都係咁，點解你覺得我扮soft扮好温柔？佢話你喺電視度係好硬朗啊，講嘢都好tough下，佢就覺得我好有女人味，好温柔啊！」梁敏巧形容自己都不知道會在面對心儀的男生時「有呢個小鳥依人嘅一面」。

梁敏巧笑指有男士跟她說「扮soft」，但她卻不認同。（胡凱欣 攝）

梁敏巧形容自己都不知道會在面對心儀的男生時「有呢個小鳥依人嘅一面」。（胡凱欣 攝）

梁敏巧更透露有男生跟她說見到她會手震：「你同我傾計，我會手震啊！」她隨即表示自己集「温柔體貼」及「賢良淑德」的特質，她不避言表示：「我要個精壯嘅男人啊！」她把希望都寄予在節目內，希望節目能夠賜她一個老公。

梁敏巧隨即表示自己集「温柔體貼」及「賢良淑德」的特質。（胡凱欣 攝)

梁敏巧更透露有男生跟她說見到她會手震。（胡凱欣 攝）

而節目中需要穿泳衣，梁敏巧指自己是節目內唯一一位女神沒穿三點式泳衣：「其實得我一個著國家隊，其他都係著好美麗嘅三點色。」