李蘊離婚後首度曬全家福　前夫表情成焦點曾清空IG合照暗示遭背叛

現年33歲的李蘊（Renee）2015年嫁內地金融才俊羅章冠（David）後移居廣州，婚後三年抱兩，先後誕下一女一子，分別是9歲大女羅紫晞和6歲細仔羅明新。跨過7年之癢，早前突然宣布早在2023年已經離婚，復出幕前養活自己。

李蘊離婚後鍾意去邊就去邊。（IG/@renee0727）

昨日（16日）李蘊在社交平台開心分享全家福，這是李蘊自爆出離婚後首次與前夫合體。李蘊寫道：「寶貝女9歲生日快樂，願你永遠被愛包圍，身體健康日日開心，Kiss Kiss Kiss。」李蘊分享多張與女兒合照，李蘊穿上粉紅色貼身衫配超短裙，依然好有童真與囡囡一齊擺心心手勢，又不介意蛋糕弄花妝容嘟嘴賣萌，母女親密互動，十分有愛。一家四口又一齊切蛋糕，個個笑到四萬咁口，有網民留言：「前夫都算好。。。。。。仲肯同你合照。。。。」。

李蘊仍保持童顏，同囡囡一齊做心心手勢。（IG/@renee0727）

離婚後首曬一家四口合照，李蘊同前夫都笑得好開心，一齊切蛋糕。（IG/@renee0727）

嘟嘴錫返啖。（IG/@renee0727）

囡囡見到媽媽好開心。（IG/@renee0727）

網民覺得前夫算好，仲肯合照。（IG/@renee0727）

前夫爆被人背叛：情節比小說狗血得多

李蘊一直避談婚姻破裂原因、子女撫養權等問題，並拒絕回應是否涉及第三者。不過，有網民翻出羅章冠曾在2022年在社交平台發文爆出自己被人背叛、被傷害，更直指人性自私、任性、不負責任和冷血無情，甚至直言現實的情節比小說狗血得多等等。而羅章冠亦一早清空所有與李蘊的合照，不時分享與一對兒女的一家三口幸福生活，他又曾暗指李蘊連兒子的幼稚園畢業禮都缺席。雖然夫妻感情早已亮起紅燈，其後李蘊發文：「睇人PK最開心㗎啦！」不過，他們永遠是子女的父母，離婚後對子女的愛永遠不變。

李蘊前夫羅章冠早喺2022年發文暗示自己被背叛！（IG/@luo_zhangguan）

好唔開心。（IG/@luo_zhangguan）

令人有不少聯想。（IG/@luo_zhangguan）

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠，今突傳婚姻出問題。（Instagram/@renee0727）

李蘊12歲時以組合Cream的成員身份正式出道。（IG/@renee0727）

近年周圍去！（IG/@renee0727）

Keep得好！（IG/@renee0727）

大解放！（IG/@renee0727）