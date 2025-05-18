愛回家｜Terry左右逢源兩個都係美女　「翻版JJ」曾客串30個角色

TVB處境喜劇《愛・回家之開心速遞》的Terry（李偉健 飾）可說是「傻人有傻福」，雖然他從不主動但卻是艷福無邊。最近一集講到，他仍然記掛着前女友Fanny，巧合之下就發現原來自己過往的感情都是龍力蓮（林淑敏 飾）從中阻撓，棒打鴛鴦。



「翻版JJ」黃瀅仴重現經典一幕。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

今集劇情中講到，Terry分別遇上了同為偶像的Macy和傾慕他的千金小姐何千金，其中Terry和Macy更在商場玩起了啜乒乓波遊戲。故事的最後，Terry終於想通了不追尋真愛，接受與何千金結婚生仔，但感情弄人。臨門一腳，何千金卻反口覺得Terry太急進而拒絕了他。

飾演何千金的鄧美欣。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

其實，現實中飾演何千金的鄧美欣已在劇中客串過高芬、Hebe等4個角色，在早前熱播的《新聞女王》中她亦飾演了SNK News新聞記者，「佐治黨」成員之一的岑靖婷，出場機會不算多，但也足夠令人記得。除此之外，她亦曾參演過《虛擬情人》、《企業強人》、《痞子無間道》、《十八年後的終極告白2.0》等劇集，亦會續演出《新聞女王2》。

鄧美欣。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

鄧美欣參選《2018年度香港小姐競選》入圍十二強而入行，入讀藝訓班後正式加入TVB成為藝員。她曾經因為與吳偉豪一齊行山而短暫傳出過緋聞，亦曾因IG的長腿泳衣相而在討論區掀起討論。

鄧美欣。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

鄧美欣曾參選港姐。（截圖）

鄧美欣擁有一雙長腿。（ig圖片）

TVB小花鄧美欣大騷逆天長腿。（ig圖片）

Terry就爽啦。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

這一集中飾演Macy的黃瀅仴則是《愛・回家》客串天后，曾以不同身分多次出場，包括賈名媛的秘書，接龍手搖飲品的店員，譚校長太太的年青版，大小姐家中女傭等多達30個角色亮相，可能就連她本人都未必記得做這多少個角色。

Terry就爽啦。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

另外，黃瀅仴也是《搵鬼去電視城》、《Hands Up》、《搵鬼同你瞓》、《周六聊Teen谷》、《醫度講》、《直播靈接觸》、《主持之一，相信大家都會覺得她「熟口熟面」。

黃瀅仴客串過30多個《愛回家》單元角色。（《愛・回家之開心速遞》截圖）

黃瀅仴曾參加過2022年的《全城一叮》。（劇照）

黑白無常湯之欣、黃瀅仴擔任「星級飯腳」。

黃瀅仴（Verena）IG有不少靚相。（IG@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）IG有不少靚相。（IG@verena.wong）

黃瀅仴（Verena）不時曬好身材。（IG@verena.wong）