愛回家｜Terry左右逢源兩個都係美女 「翻版JJ」曾客串30個角色
撰文：林迅景
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TVB處境喜劇《愛・回家之開心速遞》的Terry（李偉健 飾）可說是「傻人有傻福」，雖然他從不主動但卻是艷福無邊。最近一集講到，他仍然記掛着前女友Fanny，巧合之下就發現原來自己過往的感情都是龍力蓮（林淑敏 飾）從中阻撓，棒打鴛鴦。
今集劇情中講到，Terry分別遇上了同為偶像的Macy和傾慕他的千金小姐何千金，其中Terry和Macy更在商場玩起了啜乒乓波遊戲。故事的最後，Terry終於想通了不追尋真愛，接受與何千金結婚生仔，但感情弄人。臨門一腳，何千金卻反口覺得Terry太急進而拒絕了他。
其實，現實中飾演何千金的鄧美欣已在劇中客串過高芬、Hebe等4個角色，在早前熱播的《新聞女王》中她亦飾演了SNK News新聞記者，「佐治黨」成員之一的岑靖婷，出場機會不算多，但也足夠令人記得。除此之外，她亦曾參演過《虛擬情人》、《企業強人》、《痞子無間道》、《十八年後的終極告白2.0》等劇集，亦會續演出《新聞女王2》。
鄧美欣參選《2018年度香港小姐競選》入圍十二強而入行，入讀藝訓班後正式加入TVB成為藝員。她曾經因為與吳偉豪一齊行山而短暫傳出過緋聞，亦曾因IG的長腿泳衣相而在討論區掀起討論。
這一集中飾演Macy的黃瀅仴則是《愛・回家》客串天后，曾以不同身分多次出場，包括賈名媛的秘書，接龍手搖飲品的店員，譚校長太太的年青版，大小姐家中女傭等多達30個角色亮相，可能就連她本人都未必記得做這多少個角色。
另外，黃瀅仴也是《搵鬼去電視城》、《Hands Up》、《搵鬼同你瞓》、《周六聊Teen谷》、《醫度講》、《直播靈接觸》、《主持之一，相信大家都會覺得她「熟口熟面」。