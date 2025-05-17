刑偵12｜陳法蓉讚有別以往警匪劇　充滿新元素：香港電視劇冇見過

TVB重頭劇《刑偵12》即將在下星期一（19日）播出，主演之一的陳法蓉今日（17日）就現身深圳出席劇集首映禮。陳法蓉在接受《香港01》訪問時表示，為了新劇做了不少努力，而且劇集有別於以往警匪類劇，相信會帶給觀眾許多新鮮感。

陳法蓉現身深圳出席《刑偵12》首映禮。（葉志明攝）

陳法蓉現身深圳出席《刑偵12》首映禮。（葉志明攝）

陳法蓉現身深圳出席《刑偵12》首映禮。（葉志明攝）

近日《刑偵12》的預告片一播出，即掀起網民熱烈討論，當中陳法蓉飾演的丁少芸看起來相當不簡單，角色給人一種暗黑感，讓不少網民猜測她可能是終極大Boss ，而她在受訪時就表示：「我唔可以話我係點樣嘅，但大家睇就會知道㗎啦。（呢個角色係咪好新嘅挑戰？）對我嚟講係冇做過呢一類型嘅角色，咁對我嚟講最初收到劇本嗰陣，係有少少覺得我點樣演好呢？點樣演先令大家覺得有啲認同嘅感覺呢，係一個好有挑戰性嘅角色。」

陳法蓉角色被猜測是奸角。（葉志明攝）

陳法蓉在劇中飾演林保怡姐姐。（葉志明攝）

續問到因為劇集相當燒腦關係，有演員在收到劇本是看不明白劇情，問到有沒有遇到這種情況時，她就表示：「我就需要導演同監製去update我一啲唔同嘅諗法，我自己有個習慣就係從頭到尾，無論係咩戲我都係會將成個劇本從頭睇到落尾，唔會淨係睇我自己。」 她自言看了很多次劇本，還看了其他演員的劇本，做更詳細的角色分析，坦承絕對是一部很燒腦的劇集。

陳法蓉為劇集付出了不少努力。（葉志明攝）

陳法蓉為劇集付出了不少努力。（葉志明攝）

另外，提到有網民批評TVB拍攝的警匪劇都大同小異，但陳法蓉就強調該劇集絕對有別其他警匪劇：「呢一部真係唔一樣，我必需要買關子。（可唔可以透露少少？）我唔講得，因為監製會打我。呢一次我哋會有好多新嘅元素，我自己喺香港嘅電視劇入面係冇見過，希望觀眾會有個新鮮感。」

激讚！（葉志明攝）

激讚！（葉志明攝）

許多粉絲到現場支持陳法蓉。（葉志明攝）

許多粉絲到現場支持陳法蓉。（葉志明攝）

親民打招呼！（葉志明攝）