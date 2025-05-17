汪小菲再婚傳買屋兼巨額禮金花光積蓄　新娘馬筱梅全身僅三件金器

已故台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲今日（17日）與新歡馬筱梅（Mandy）在北京一家四合院風格的飯店補辦婚禮，二人都是再婚，婚禮採取家宴形式，只邀請親朋好友出席，相當低調，而汪小菲和前妻大S育有的大女兒玥兒和小兒子箖箖則未見身影。

大S旅遊期間患病不幸離世。（微博圖片）

早前汪小菲帶子女現身香港。（網上圖片）

一對新人較早時穿著中式禮服一前一後步入婚宴現場，Mandy穿著一身大紅色中式旗袍亮相，金器不算多，手上沒有配戴龍鳳鈪，但卻配襯了同一系列的頭飾、頸鏈和花球，看起來仍是貴氣十足；汪小菲則是身穿繡有龍圖騰的西裝，打扮十分霸氣。招呼完賓客，一對新人換上西式婚紗及西裝，在庭外的草地上互許終身，見Mandy穿上低胸婚紗露出深長事業線，當司儀問汪小菲是否願意和Mandy一輩子相伴相愛時，汪小菲連喊2次：「我願意」，甚至一次比一次大聲；而Mandy被問是否願意和汪小菲攜手走一生時，她則一臉害羞地表示：「我願意」，現場賓客齊報以掌聲及歡呼聲。

汪小菲和馬筱梅都是再婚。（微博圖片）

馬筱梅身上金器不多，龍鳳鈪和金戒指都沒有。（微博圖片）

馬筱梅換上中式裙褂。（微博截圖）

馬筱梅換上中式裙褂，但未有太多金器。（微博截圖）

招呼親友。（微博截圖）

在四合園舉辦婚宴。（微博截圖）

穿低胸婚紗。（微博截圖）

一對新人講「我願意」。（微博截圖）

新人特別準備了伴手禮盒，用中國結裝飾，內含Bvlgari產品及古瓷瓶，寓意吉祥喜氣。奶奶張蘭為新人準備了三面象徵智慧與力量的盾牌，包含《道德經》的柔水盾、陽明心學的明鏡盾，以及家族傳承的木棉盾。據傳汪小菲今次再婚可以說是花光積蓄，不僅買了一棟新婚房，還讓Mandy穿上鑽石婚紗，出手相當闊綽。另有財經博主「股指期貨998」爆料，指汪小菲的聘禮金額高達666萬，不過除了未明確透露金額是人民幣還是新台幣，此消息也未經證實。

回禮禮貌。（微博截圖）

禮盒好花心思。（微博截圖）

婚宴好花心思。（微博截圖）

汪小菲旗下的火鍋店準備了不少喜糖。（微博截圖）

早前宣布結婚。（微博截圖）

傳汪小菲娶Mandy花光積蓄。（微博截圖）

要買新房子。（微博截圖）

要買新房子。（微博截圖）

求婚戒指。（微博圖片）

二人都是再婚。（微博圖片）

二人都是再婚。（微博圖片）

馬筱梅在結婚前夕被連環爆醜聞，遭前夫指婚內出軌，甚至爆料她「叫床很大聲」，還有疑似Mandy在20歲時所拍的大尺度照片，數目高達3000張，Mandy未有未正面回應大尺度照片，對於前夫毀滅式爆料，馬筱梅回應：「我們已經多年沒有聯繫了，如果他遇到被恐嚇的問題應該要趕快去報警，多年沒有聯繫突然出現我也是嚇一跳。」

馬筱梅在結婚前夕被連環爆醜聞。（微博圖片）

有網民挖出多張疑似是馬筱梅在2012年時所拍的照片，20歲的Mandy一臉青澀，但五官與現在相差好大。（微博圖片）

疑似Mandy鍾意cosplay，雖然長相變化好大，但網民就話耳朵部份幾乎一樣。（微博圖片）