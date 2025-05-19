韶華若錦劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《韶華若錦》陸劇又名(小豆蔻)，改編自同名小説。有作為編劇，閔國輝、郄國偉為執導，由宋威龍、包上恩、代露娃領銜主演的一套以古裝為題材的電視劇。早前出演《相思令》的新生代演員宋威龍再次以古裝回歸，搭擋甜美小花包上恩，上演將軍朝堂之戰！更有周深獻唱電影原聲帶《如你隨行》，十分期待劇情發展！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧韶华若锦@Weibo

《韶華若錦》電視劇情大綱

成康十一年，鎮守北疆八年的定北王江緒（宋威龍 飾），徹查震驚朝野的定北軍餉貪污案，回到大顯朝。怎料貪污案背後牽連甚廣，朝中半數重臣皆涉其中，為迅速查明幕後真兇，肅清朝堂，嬌小姐明檀包上恩 飾為保明府平安，與惡名遠播的定北王江緒締結「契約聯姻」，同時江緒欲借明家之力，斬斷幕後黑手伸向軍資的毒藤，自願迎娶同為將門之後的明檀，讓明家免受利用。

隨著陰謀被漸漸揭露，江緒發現兇手的貪污行動牽涉大顯朝的經濟命脈，他必須斬草除根，將朝中所有相關的人連都根拔除。然而，明家因江緒的徹查而遭誣陷，百年將門旦夕傾覆，江緒為明家洗清冤屈，與明檀攜手並肩，決心要摧毀敵對勢力，二人歷經磨難，生出真愛。最終，他們查明真相，把兇手繩之以法，護衛百姓安寧。夫妻倆先婚後愛，幾經風雨，共同守護國土，相守相愛。

《韶華若錦》播出時間｜最新追劇日曆

《韶華若錦》電視劇幾時播?《韶華若錦》一共有30集，由湖南衛視、芒果TV播放。5月19日20：00起芒果TV播出，會員連更20天，SVIP每日搶先看1集；5月20日20：10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《韶華若錦》演員人物關係圖

电视剧韶华若锦@Weibo

《韶華若錦》演員

宋威龍 飾 江緒

北王江緒，為了調查貪污案回到朝廷，正因此與明檀締結「契約聯姻」，暗中守護明檀

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包上恩 飾 明檀

嬌媚可愛，艷麗動人，朝堂博奕下為保護明家，與江緒結婚

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代露娃 飾 白敏敏

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柯穎 飾 雲旖