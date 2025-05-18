龔嘉欣爆丁子朗晚晚收工都即刻打電話：都唔係你爸爸媽媽把聲嚟

TVB日前（16日）於會展舉辦《2025 TVB 年中節目巡禮》，不少藝員都有出席，同場更介紹播放了片花，介紹下半年的新劇集及綜藝，當中就包括了黎耀祥、龔嘉欣及丁子朗主演的《香港探秘地圖》。

當中就包括了黎耀祥、龔嘉欣及丁子朗主演的《香港探秘地圖》。(胡凱欣 攝)

當中就包括了黎耀祥、龔嘉欣及丁子朗主演的《香港探秘地圖》。(胡凱欣 攝)

當中就包括了黎耀祥、龔嘉欣及丁子朗主演的《香港探秘地圖》。(胡凱欣 攝)

黎耀祥接受訪問時更笑言劇集變「拜山地圖」，因為他們拍攝時走訪了多個鬼怪的地方，連龔嘉欣都表示：「嗰啲墓地啊，骨灰龕場我哋都去勻晒。」她指第一天拍攝時都會有害怕，但慢慢就已經習慣了。但丁子朗就覺得像「旅遊節目」般？他表示可以認識很多香港本地的傳説：「好似其中一個係華富邨咁樣，其實平時我哋好少去，華富邨啲探秘，我哋去收工食嘢嘅地方。」

丁子朗就覺得像「旅遊節目」般？他表示可以認識很多香港本地的傳説。(胡凱欣 攝)

黎耀祥笑稱為吸引更多人來大灣區旅行，可以開個「香港探秘地圖旅行團」，而龔嘉欣指第一站就是去黎耀祥的家，但黎耀祥就拒絕：「去我屋企冇用㗎，我屋企冇乜秘密，去丁丁屋企先，佢屋企好多秘密㗎。」龔嘉欣即大爆丁子朗藏有很多秘密：「畀我聽到啲秘密，佢每一次收工佢都好趕時間要講電話㗎，去到停車場嘅時候，就聽到佢連咗個藍芽就要同人傾偈。佢好趕㗎！佢一上車就要講電話！」當丁子朗想解釋時，即被龔嘉欣阻止：「你唔好再解釋啦！」

黎耀祥笑稱為吸引更多人來大灣區旅行，可以開個「香港探秘地圖旅行團。(胡凱欣 攝)

丁子朗稱自己是致電遠在加拿大的父母：「其實每次收工最好嘅時間呢就係凌晨，凌晨嘅時間就係我爸媽起身囉！（龔：唔係你爸爸媽媽把聲嚟嘅。）我爸爸媽媽係喺加拿大，咁所以每次收工嘅時候，真係凌晨三四點呢就係嗰個時間。」龔嘉欣再三強調「都唔係你爸爸媽媽把聲嚟」，但就被黎耀祥笑她「八卦」。

丁子朗稱自己是致電遠在加拿大的父母。(胡凱欣 攝)

雖然丁子朗是第一次夥拍黎耀祥拍劇，但其實之前就已經合作過，他出道後第一個節目就已經跟黎耀祥「玉帛相見」，其實是他們去了「浸溫泉」，同行的還有祥嫂。黎耀祥即搞笑說：「叔叔啊，跟住叔叔啊！」