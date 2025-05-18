刑偵12丨12大遮樣演員角色曝光！張松枝張振朗一個細節相當有可疑

由 TVB 和騰訊視頻聯合出品，鍾澍佳擔任總監製、譚廣源、郭浩仁總編劇、巢志豪監製、張峻豪、歐耀傑、何嘉華擔任導演的《刑偵 12》，由林保怡、陳法蓉、張振朗、曹永廉領銜主演;傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、戴祖儀主演;高鈞賢、張松枝特別演出，明日 5 月 19 日開始、逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。

林保怡角色要死？

張振朗同傅嘉莉。

《刑偵12》以懸疑奇情查案為主打，劇中其中一個特別設定，是飾演主角之一刑凱的張振朗，是一位患有人格解離症的警察；在官方最新釋出的宣傳預告片中，除帶出張振朗至少有三個不同人格外，還曝光了張振朗其中一個人格由吳業坤飾演，名字更是阿賢而不是刑凱，感覺耐人尋味。

張振朗飾演患有人格解離症的警察。

吳業坤係張振朗其中一個人格分裂嘅人格。

要神同步演出。

在以人格解離為主題的系列宣傳片中，張振朗與吳業坤近乎形影不離，而且無論神情、眼神、語氣及動作均不時「神同步」，其中一幕二人同時向目標人物手指指的場口，默契十足之餘；另一場張振朗與吳業坤目擊有人被車撞的場口，劇組以交叉剪接手法表達刑凱與次人格阿賢在同一事件中的表現，雖然該幕張振朗與吳業坤並非同場，但分開在同一場景拍攝的二人，無論與被撞者手牽手的小動作、或是悲慟狀態均如同出一轍，足見台前幕後的認真配合及製作。預告片中，刑凱說：「原來呢個世界上,仲有一個人仲睇得出我係唔同嘅」，及「你覺得我仲適唔適合做一個警察」這兩句簡單的對白，亦充份凸顯了刑凱的孤獨感及掙扎。

除了劇情向宣傳片，官方早前還曝光了兩條別具創意的遮樣角色介紹宣傳短片；現身宣傳片中的分別為林保怡、張振朗、陳法蓉、傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、張松枝、高鈞賢、曹永廉及陳嘉輝，十位主要演員在遮樣宣傳片中，除了張振朗及張松枝，其餘八位均分別以小丑及黑色眼罩面具亮相，配以「面具之下蟄伏人性深淵」及「謎團之下撕破偽裝」的宣傳語句，似乎意味著劇中各人各有不為人知的隱暗面，至於為何張振朗及張松枝唯獨未有戴上小丑面具，則有待劇集正式播出後尋找答案。

張振朗

張松枝

林保怡

陳法蓉

曹永廉

傅嘉莉

陳自瑤

吳業坤

高鈞賢

潘志文

戴祖儀

陳嘉輝