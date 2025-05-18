艾威老婆離世｜為籌錢醫愛妻玩命直播　背對鏡頭勁愁埋位勁專業

艾威老婆陳美玲（Lisa）肝病惡化，於今日（18日）下午1時許與世長辭，終年61歲。

艾威老婆離世｜傾家蕩產救患癌妻子 窮極也不願放棄助養28兒童

艾威日前出席活動時透露身患重病的太太陳美玲（Lisa），有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，兩個月前突然病況惡化。(影片截圖)

艾威老婆於2015年被診斷子宮生了14磅巨型腫瘤，當時艾威已離開TVB，準備轉會到香港電視，唯HKTV申請牌照失敗，艾威在面臨失業的情況下，仍願意傾家蕩產，將自己畢生的積蓄，花在太太的手術費上，前後三次手術費合共過百萬。

艾威為病妻落力籌錢醫病。（IG：@sir_al_wai）

早前艾威簽約內地直播平台，更預支50萬酬勞，為太太籌集醫藥費。當他艾威進行「處子直播」，好友苑瓊丹、林敬剛、李焯寧亦現身撐老友，認真有情有義！當時艾威獲得不錯成績，超過100萬營業額，預計他能賺取六位數酬金，他表示：「都習慣嘅，多謝大家嘅支持啦！呢個係新嘅嘗試，希望觀眾聽得明我地啲『港普』，經過今次多咗信心，下次會做得更好！」

艾威獲得不錯成績，超過100萬營業額，預計他能賺取六位數酬金。

艾威鏡頭前後表現自若，但苑仔就透露好友原來「死撐」：「其實威嫂呢日要做小手術，綵排時見作不停同醫生、家人講電話，不時憂心忡忡，但埋位就好敬業，佢為咗效果好企足九小時，為咗太太佢真係『搏老命』！」苑仔亦大讚好友直播夠氣氛，眾人直播到凌晨後，安排專車艾威返港，以便翌日照顧太太。