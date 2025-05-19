53歲視后無懼得罪人戲份少唔接　坐冷板櫈兩年親解「不脫無」原因

現年53歲的江美儀前年憑劇集《下流上車族》飾演車太一角勇奪「最佳女主角」榮升視后，但之後慘遭無綫（TVB）冷待一直無劇拍。日前江美儀為楊紹鴻主持的YouTube頻道節目《小鴻吹水站3》做嘉賓，透露無劇拍的日子會自我增值學帶貨及做YouTuber，至於堅持不「脫無」（脫離無綫）原因，她說：「唔會同錢鬥氣。」

江美儀喺《萬千星輝頒獎禮2022》奪得視后。（ig@elenakongmayyee）

楊紹鴻邀請江美儀做嘉賓。（YouTube@Channel Gary Yeung）

江美儀表示做完「視后」確實沒有「事後」，她說：「咁梗係唔開啦......真係事後，視后之後就冇嘢發生，你明唔明？！事前先有嘢發生，咁你事後冇嘢發生，差唔多年幾兩年，跟住就好靜。」當被追問原因，她說：「唔知，我真係唔知。」江美儀一直不是TVB親生女，更自爆合約條件會有「minimum charge（最低消費），她解釋：「我比較麻煩嘅，我部頭約係要計有幾多個騷，如果叫我開工，一定要最少有幾多個騷先。因為想有多啲發揮，唔想一個劇幾集搵我，你應承你幾集，但其實幾個月都要留喺香港唔郁得。有時監製叫幫幫佢，但我都好絕情，如果開先例，咁等如無，唔想開先例。」

江美儀一直唔係TVB親生女。（YouTube@Channel Gary Yeung）

原來簽TVB拍劇有一個條件，唔夠25個騷嘅工作唔接。（YouTube@Channel Gary Yeung）

楊紹鴻擔心江美儀好易得罪監製，覺得不給予面子，江美儀繼續解釋說：「我行呢個合約嘅第一部劇，我係要25個騷，唔夠佢話都照用我，咁如果我跟住應承其他人就對嗰個唔公平，明唔明。我唔得罪，咁我得罪邊個呢，咁不如全部都唔好，總之咁（適合條件）先開工，一來保障自己過足戲癮，二來大家協議。」

江美儀笑言自己最近行「九運」，獲TVB傾續約。她開心謂：「哈哈哈，又傾返簽幾部，依家都係部頭約。」她表現在TVB經常與內地合作拍劇，她的演出既可在香港播出，又可以有內地市場，可謂雙贏，她說：「你問我出面個市係咪咁好，真係唔係咁好，係好差！所以你唔可以同現實去鬥氣，唔可以同錢去鬥氣！好多人都話你脫無啦，出去闖，老實講出面唔係真係咁好世界，風大雨大，既然offer到咁不如繼續，又冇講要我簽親生仔，照俾我部頭我，拍完TVB劇又可以出去自由做嘢，對我嚟講冇壞處，所以我係脫無失敗！」

江美儀近年有內返地發展，亦有做直播帶貨。（ig@elenakongmayyee）

江美儀圈中人緣唔錯，梁洛施。（ig@elenakongmayyee）

跟甘比學編織。（ig@elenakongmayyee）

同發哥跑山。（ig@elenakongmayyee）

江美儀最近再簽TVB，笑言自己行九運。（ig@elenakongmayyee）

江美儀細俥都好靚女（右一）。（ig@elenakongmayyee）

愛犬之人。（ig@elenakongmayyee）