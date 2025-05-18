中年好聲音3｜張與辰獲忠粉送值5位數金鏈　透露更愛呢一類禮物

《中年好聲音3紅白大戰》今日（18/5）於TVB錄影，是屆參賽者及「中2生」分成紅白隊比賽。亞軍張與辰神情輕鬆且心情愉快，他笑言因為已經吃了十分掛念的炸雞。他接受《香港01》訪問時表示，節目中選擇了唱張學友的《餓狼傳說》：「可能因為唔係比賽，所以唱得好輕鬆，喺完全冇壓力之下唱，所以我覺得自己表演得比較好。」



張與辰，《中年好聲音3》亞軍。（林迅景 攝）

張與辰，《中年好聲音3》亞軍。（林迅景 攝）

唱張學友的歌會否擔心被批評唱得不好？他坦言，自己一定比不上「歌神」張學友：「冇得比啦，佢係歌神嚟。」談到手上的金鏈，張與辰透露是他的粉絲們合資送給他的，說：「係好開心，但係覺得好心痛，唔好咁破費。」不過，粉絲們也知道張與辰為他們着想，所以最近已不太送禮物，改為送手寫信。「佢哋有啲會寫，『今次係第二次，今次係第三次寫畀你』。對佢會慢慢認識，我覺得好sweet。我反而希望佢哋可以寫信。」他也表示，並不是因為不想收禮物，而是更希望粉絲將禮物化為捐款做善事，將愛心傳播出去。「我好用音樂畀溫暖人哋，去鼓勵人。」他也表示，最常收到多啦A夢（叮噹）的周邊禮物。

問到，手上鏈的價值，他透露足金金鏈約值5位數，並不是新聞中所說那麼昂貴。