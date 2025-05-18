前TVB小花埃及自由行慶祝29歲生日　懷疑被騙一百美金：感覺荒謬

陳欣茵（Yanyan）一向身材火辣，2023年離巢TVB後轉型做KOL專心經營網絡平台，還不時在社交平台分享福利圖。昨日（17日）陳欣茵上載多張穿上白色三點式泳衣相片，360度前後左右多角度拍攝，她特別挑選中間心口開窿的泳衣款，讓粉絲眼睛吃冰淇淋，她表示自己經常被女生詢問泳衣品牌，她給予貼士：「近年來愈買愈多🙈只要選對泳衣👙 自信」。

陳欣茵身材火辣。（IG@yanyaascyy）

佢話最緊要揀啱泳衣就會有自信。（IG@yanyaascyy）

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陳欣茵今個月初迎來29歲生日，她與一位女性友人去埃圾自由行，不過懷疑自己「被騙了」，她在影片中表示一抵步便有奇遇，她說：「剛在出境時有個人懷疑係入境處人員，佢企正檢查護照嘅counter旁，突然問『你從那裏來？』，佢竟然講普通話？！我答『hong kong』佢話『一百塊美金過路費！』」陳欣茵即打出「感覺荒謬」四個字，雖然對方後來指是「開玩笑」，但對當地印象已大打折扣。回程時亦有近似經歷，她說：「過安檢時，搬行李時有一個穿制服嘅職員，附近有其他警察，又話『tips tips，小費小費』。心諗，吓我自己搬行李都ok，原來喺埃及幾常見，只無視同扮聽唔明，循例答就ok。」

早前同朋友去埃及自由行。（IG@yanyaascyy）

兩個女仔去埃及自由行。（IG@yanyaascyy）

被人呃？（IG@yanyaascyy）

佢覺得嗰位應該係警務人員。（IG@yanyaascyy）

入境要俾100美金過路費？（IG@yanyaascyy）

感到荒謬！（IG@yanyaascyy）

埃及陽光特別猛烈！（IG@yanyaascyy）

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陳欣茵是前TVB藝人，於2017年曾演出YouTube頻道FH Production「熊仔頭」的短片，其後獲TVB邀請成為《後生仔傾吓偈》主持之一，其後更成為《學是學非》的末代是非精，2023年離開TVB轉型做KOL專心經營網絡平台，早前播放的劇集《痞子無間道》是她告別TVB之作。

陳欣茵曾經係《後生仔傾吓偈》主持之一。（電視截圖）

《痞子無間道》係陳欣茵嘅告別TVB之作。（IG圖片）

陳欣茵一向敢言，今年3月被網民在其相關報道下留言：「有次修甲見到佢，佢等咗一陣然後勁惡罵人哋美甲店。我嚇親望咗望，然後成程整甲佢狂啤我。好驚，真人幾肥」。陳欣茵自言不甘被人生安白造，在該留言下回應：「想澄清番我等咗45分鐘，所以都好有禮貌地問店員點解要等咁耐，先發現原來有人book咗時間每次都遲到至少一個鐘先到..小姐，希望你以後gel甲準時少少，唔好搞到後面啲客人時間亂哂（晒）！仲有唔好上網生安白造，因為我都見過你個樣㗎，你係咁望住我先會係咁望住你~謝謝」。

陳欣茵經常派福利。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵。（IG@yanyaascyy）

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