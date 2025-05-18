東張西望｜苦主75歲啊媽被呃錢　騙徒竟然肯企定定俾佢影相

TVB節目《東張西望》今日（18日）播出一集講到一位居於新西蘭的觀眾Vienna報料，她指自己75歲的媽媽被騙徒用電話騙錢。上星期五她媽媽收到一名陌生男子電話，對方聲稱她弟弟出了交通意外，需要錢來處理，更約Vienna的媽媽到鯉魚門交收現金。

一位居於新西蘭的觀眾Vienna報料，她指自己75歲的媽媽被騙徒用電話騙錢。(節目截圖)

Vienna的媽媽上星期五收到騙徒的電話，表示Vienna的弟弟出了意外，而媽媽亦被嚇至六神無主，Vienna表示：「個電話就話我細佬遇到交通意外，應該係飲醉酒撞咗車，依家就好危急，需要啲錢去處理。」需要的金額是8萬元，媽媽亦馬上到銀行取款，取款後即時到鯉魚門大牌坊交收。原來是騙徒指定要Vienna的媽媽到鯉魚門大牌坊交收，是因為騙徒貪這裡沒有閉路電視。

Vienna的媽媽亦馬上到銀行取款，取款後即時到鯉魚門大牌坊交收。(節目截圖)

Vienna表弟弟是於教育界工作，所以媽媽以為騙徒是他的學生，媽媽為保障大家，於是叫騙徒拍了一張照片來證明收了錢，而騙徒又的確讓她拍了一張照片。最後媽媽付款後沒有收到兒子的確認，於是便開始慌張，跟女兒Vienna聯絡，才揭發事件。

媽媽為保障大家，於是叫騙徒拍了一張照片來證明收了錢。(節目截圖)

至於騙徒竟然肯讓媽媽拍照，Vienna指警方表示：「有可能呢個係成個騙徒集團入面最低層嗰個，可能係新手，亦有可能冇諗過媽媽會提出呢個要求，於是乎佢冇即刻反應過嚟啦。」