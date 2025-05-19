中年好聲音3｜劉洋爆入明星足球隊有神秘儀式　譚校長介紹都要做

《中年好聲音3》季軍劉洋與李金凱早前受邀加入明星足球隊，他日前（18/5）出席節目《中年好聲音 3 紅白大戰》錄影時，接受《香港01》訪問，除了大談入隊感受外，更大爆入明星足球隊有神秘儀式！



劉洋與李金凱早前受邀加入明星足球隊。（林迅景 攝）

節目《中年好聲音 3 紅白大戰》錄影。（林迅景 攝）

劉洋說：「要經過考試才能入隊。（要考試？）對呀，不然體力不行。（考什麼？）對足球的熱愛程度，對音樂的熱愛程度，還有一個在場上能力，例如說我太胖，要減一減。因為踢球的問題，還有健康問題。」他表示，運動會對膝頭造成負擔，所以被建議減磅。

劉洋與李金凱早前受邀加入明星足球隊。（林迅景 攝）

考試內容是什麼？他回答：「譬如說控球，在場上的空位跑動，還有一些，譬如說，三腳球，就是說在你腳下，三球一定要傳出去，不可以長時間帶球。」劉洋也表示，明星足球隊當中也有不少退役的專業足球員，所以水平其實十分高！

劉洋好受歡迎喎。（林迅景 攝）

《中年好聲音 3 紅白大戰》白隊。（林迅景 攝）

劉洋也表示，十分敬佩譚詠麟譚校長的體力。他說，自己父親其實和譚校長差不多，但譚校長卻能滿場跑控場兼射門，相當之強橫！談到與一眾明星及譚校長踢波，劉洋表示就似是發夢一樣。「就是做夢一樣，真的，那天去明星足球隊，他給我介紹我是《中年好聲音》的參賽者，我跟金凱倆，他要我捏他腿，我自己也捏臉，好像是做夢一樣，真的！」

劉洋直言入明星足球隊好似發夢一樣。（林迅景 攝）