汪明荃羅家英低調現身寧波竟然冇人認得 其中一人打扮惹網民擔憂

現年77歲的汪明荃與羅家英在2009年結束20年愛情長跑，在美國拉斯維加斯註冊結婚，結婚多年十分恩愛。早前結婚16周年，汪明荃罕有在IG放閃，分享收到老公送上的大束鮮花。兩人日前拍拖現身內地寧波，竟然未有被途人認出，而羅家英一身打扮，令網民擔心其健康狀況。

汪明荃與羅家英結婚多年一直非常恩愛。（IG圖片）

早前結婚16周年，汪明荃罕有在IG放閃，分享收到老公送上的大束鮮花。（IG圖片）

有網民昨日（18日）在寧波野生捕獲汪明荃與羅家英，更將照片分享到小紅書，並留言寫道：「我居然喺寧波撞到家英哥同阿姐 我想不到喺香港都無點撞到過明星的我，居然周五喺寧波的天一閣撞到家英哥同阿姐！我平時很少追星，但見到還是想拍個合照留個紀念！而且是這麽近，真的意想不到。兩位出行非常低調，可能寧波的朋友沒怎麽認出他們兩位，但我們從小看他的大話西遊電影大的，一眼我就認出來了，所以一切都是最好的安排。接近8旬的他們看上去還是很年輕，所以保持工作，心態健康真的很有必要！香港人真的很耐看#寧波 #天一閣 #羅家英 #汪明荃」。

有網民在寧波野生捕獲汪明荃與羅家英。（小紅書）

從相中可見，戴上運動Cap帽的汪明荃穿上黃色Polo恤、闊牛仔褲和波鞋，打扮非常年輕，而羅家英則戴上藍色賊仔帽，穿上白色T恤、大褸和紅色圍巾，由於兩人打扮低調貼地，沒有被途人認出。發文的網民亦成功與汪明荃及羅家英合照留念，更大讚兩人非常親民。

羅家英在炎熱的天氣下穿上大褸及披上圍巾，令不少網民擔心其健康。（小紅書）

網民大讚兩人精神狀態極佳。（小紅書）

不過值得留意的是，寧波天氣炎熱，無論是汪明荃、途人或合照的網民均穿上短袖上衣，但羅家英竟穿上大褸及披上圍巾，令不少網民擔心其健康。不過撇出衣著，羅家英精神飽滿，拍照時亦笑面迎人，相信健康沒有大礙。