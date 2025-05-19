58歲跌膊女神番禺個唱騷腿驚現少女肌　又唱又跳超hot：全身濕曬

前晚（17日）溫碧霞（Irene）在廣州番禺一個戶外場地舉行《2025溫碧霞火玫瑰巡迴演唱會廣州站》，當天下午一直滂沱大雨，開騷前天公造美由大雨變得天朗氣清，令到現場歌迷份外興奮。溫碧霞換上多套華麗歌衫，當中一條超短裙仔大騷修長美腿，雖然穿上珍珠色絲襪，但仍能透現出Irene的雪白肌膚，猶如少女般，完全不似58歲保養得相當好。

溫碧霞在廣州番禺一個戶外場地舉行巡迴演唱會。（圖片由大會提供）

真係唔似58歲。（圖片由大會提供）

Irene 首先以疫情時鼓勵大家微笑面對，而灌錄的歌曲《Make You Smile》開場。唱完之後，她感謝大家到來：「好開心，多謝 fans 多年以來都咁愛我，做演唱會要好有勇氣。」接著演唱《只是太愛你》、《一切也願意》。《刻在我心底的名字》。

演唱會上播出了Irene 43年來的電影及電視劇代表作片段，勾起大家不少回憶，包括，82 年初出道的第一部電影《靚妹仔》、劉德華《停不了的愛》、任達華《驚變》、譚耀文《愛在深秋》、還有《地下情》、《中國最後一個太監》、《出埃及記》、《紮職》、《墮落花》、電視劇《火玫瑰》、《封神榜》、《施公奇案》、《反貪風暴》、《PTU 機動部隊》等。隨即唱出經典電視劇「火玫瑰」主題曲《海潮》，全場熱烈歡呼！

騷美腿。（圖片由大會提供）

多年來身材不變。（圖片由大會提供）

獻唱多首經典歌。（圖片由大會提供）

配合華麗歌衫，充滿童話感覺。（圖片由大會提供）

Irene在台上多次感謝歌迷、影迷、同事、家人、朋友：「我用咗好多心思在呢個演唱會，每一首歌都好有意思。」她更特別感謝英皇老闆楊受成博士、霍汶希(Mani）、經理人Winnie Au等，全場歡呼拍掌。接著一口氣唱了多首經典金曲《明星》、《千言萬語》、《月半小夜曲》、《我真的受傷了》、《陪著你走》，唱完再度感謝說：「送俾身邊好愛我的人；同埋我好愛的人！多謝大家的愛及支持！」而當晚邀請了型男沈震軒擔任表演嘉賓，兩人合唱《小酒窩》及《停不了的愛》，沈震軒再獨唱 《愈難愈愛》，又自彈自唱國語歌《我真的很好》。

沈震軒做嘉賓。（圖片由大會提供）

兩人合唱《小酒窩》及《停不了的愛》。（圖片由大會提供）

演唱會尾聲，Irene換上迷你短裙及長袍外套，又跳又唱一連串燒跳舞歌《火美人》、《森巴嘉年華》、《灰色》、《跳舞街》，全場揮動螢光棒，大批歌迷走到台前跳舞，Irene也被全場歌迷熱情氣氛感染，說：「好熱呀！全身濕曬啦！」隨即脫下長袍，再唱陳百強的《有了你》、Beyond《喜歡你》、鄧麗君《月亮代表我的心》全場大合唱，非常感動！最後Irene以《難得有情人》、《自由在我手》為演唱會圓滿落幕！而老公Kenny（何祖光）與經理人Winnie坐足全場欣賞！

台上又唱又跳，Irene大嗌：「好熱呀！全身濕曬啦！」（圖片由大會提供）