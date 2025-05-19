Tyson Yoshi 7月殺入啟德開騷歡迎飛bra上台　預告再進化最強body

Tyson早前拍攝演唱會海報。

Tyson Yoshi將在7月5日及6日首度在啟德體藝館開騷，舉行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》，Tyson直言從未想過有機會登上啟德舞台：「2019年在TTN舉行首次個人演唱會，當時成功售罄已覺得是人生巔峰，但世事如棋，永遠猜不到未來會發生甚麼。6年後竟然可以在啟德體藝館開騷，真是意想不到，非常感恩！」

2009年首次開騷。

演唱會以「The Villain（反派 / 壞人）」為主題，海報中的Tyson手持利劍、騎馬英姿殺氣騰騰。這背後蘊藏什麼故事？Tyson親解其演唱會概念，原來與他最愛的動漫有關：「我認為自己是娛樂圈的異類，如果將藝人比喻為漫畫角色，其他人可能像《火影忍者》或《海賊王》般的英雄角色，而我更像《死亡筆記》，所以持劍騎馬的確有『戰爭』的意味，但要殺的並非其他人，而是自己！」

之後再由Music Zone 唱到Star Hall。

即將成為人夫的Tyson，豪言不會禁止Fans飛Bra上台，更會大方騷肌！他說：「騷肌是基本吧！若然不騷的話，我擔心大家會𠝹櫈及嗌回水，雖然我不怕得罪人，但驚群情洶湧難以招架，不如從善如流啦，我先行『自首』便對了，哈哈！」為了令「最強Body」再創高峯，身為「自律之鬼」的Tyson，戒口及做Gym已是日常，並說：「最近已準備『閉關』謝絕出街吃飯，免得要拿著電子磅外出秤重，雖然朋友們已見慣不怪，但還是盡量避免吧！」

Tyson話會叮囑自己「收嗲」，少說話多表演。

首場演出（7月5日）碰巧是未婚妻Christy的生日，公認的「愛妻號」Tyson當然早有準備：「可能當晚在現場率先全場大合唱生日歌給Christy聽吧！事關她可能看到一半已經要飛奔到機場，提早到歐洲準備婚禮的事宜。今年無法跟她過生日，自己也有點內疚，但不要緊，往後每年的生日也會陪她過，而且Christy也明白我要好好完成這次演唱會，才能全心全力投入婚禮呢！」