Jeremy與花姐萬尺高空剖白講到喊　靠MIRROR「誇誇群」捱過難關

早前陷抄襲風波，Jeremy認為未必是壞影響，而是一種成長 ，學會如何避免錯誤。（陳順禎攝）

李駿傑（Jeremy）出道時曾被批沒有個人風格，到成功走出「妖」路，7月準備舉行個唱《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025》。向有「睇騷之鬼」的他，再加上去年參與了大大少少的演出，連他亦覺得有「急速成長」感覺。 「每次睇騷都會分析，我要擺啲咩先昇華到自己嘅舞台，或者避免做啲咩會影響件事，所以只要有騷而我又有時間都會去睇。」像去年Jer與MC的音樂會，在場中設置的小舞台，令Jeremy明白原來並非一定要有T台才可以這樣玩。

去年不停開騷，Jermey坦言學到不少。（資料圖片）

16場MIRROR演唱會，雖然極大挑戰，但亦令Jeremy習慣了開騷模式，慢慢享受舞台。（資料圖片）

眼看其他MIRROR成員近年先後開騷，Jeremy認為一切都是命運的安排：「一嚟我solo 3年，加埋嘅歌都係10首，好難唱一個concert，上次音樂會我有三分二都係唱人哋嘅歌，所以遲開solo都正常。」Jeremy又指自己向來比較喜歡團隊活動，所以當初solo時，要獨自面對密集式訪問其實頗辛苦，到後來慢慢習慣又有了「好似可以試多啲」。回望過去7年，「信心」這一項的進步，是他自己都估計不到，以前就算身邊的人不停說「你好叻」，他依舊是會質疑自己，直到學會了解、欣賞到信任自己，整個氣息也變得不同，問到他覺得自己哪一部分最正，如今亦會開玩笑表示：「塊面！哈哈！整個vibe，因為而家慣咗做妖嘅表演，你叫我做清純式者開心反而好怪。 」

怕被「妖」局限，Jeremy劇透在新碟中會有不同風格的作品。（陳順禎攝）

在自我質疑的路上，Jeremy慶幸一直有一班兄弟在旁。「有時有啲秘密式諗法，好似只係可以同佢哋講，佢哋會更明發生咩事，經歷緊啲咩，所以我先捱到落去。Edan、Jer、Stanely 講得最多『你唱得好好』但當時仲有好多疑問，可能真係講得多就信。Anson Lo同姜濤會喺我心情唔好時，聆聽心事。」Jeremy笑言大家並非誇誇群般膚淺，如前排陷低潮，Edan會約飯局； Stanely亦不時組局，希望擴闊Jeremy的社交圈子。不過講到會認真地「點」醒自己的，非花姐莫屬。「因為MIRROR成員之間嘅角度係一樣，但花姐用經理人角度，佢睇同佢想我做嘅嘢都會唔同，佢畀comment時更銳利，係會hurt啲但可接受，因為有痛先有成長，同埋覺得啱咪做，唔啱咪算囉。」

Stanley 每年都會飛日本滑雪，Jeremy今年首次同行，即時E晒。（IG圖片）

生日群組每位成員都可以分享心事。（IG圖片）

Jeremy曾被花姐要求「練高音」、「練大隻啲」，但當時他一直有在健身和學唱歌，所以難免會有「努力不被看見」的感覺，但如今回望，當時的嚴厲確實是幫助了他面對之後的更嚴厲。「感謝花姐嘅harsh，先有今日嘅自己，因為真係令自己強壯。」 對於花姐，如今是否已達坦承相對的程度，Jeremy說：「有咩都拎出嚟講，之前搭飛機，講返晒以前啲嘢，講到眼濕濕，原來好多嘢都係自己諗多咗。」