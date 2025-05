TVB收視｜《虛擬情人》大結局冇水花　《大師兄感謝祭》撐起周日

無綫公布上周(12日至18日)收視,根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示,資訊節目《東張西望》最高收視21.1點(137萬觀眾),踞收視榜首位;處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.1點(123萬觀眾)位列次席;由王敏奕、朱敏瀚主演純愛小品劇集《虛擬情人》上周結局周,最高收視16.4點(106萬觀眾);外購劇《慶餘年2》最高收視16點(104萬觀眾);由梁芷珮擔任主持全新旅遊節目《南美潮什麼》最高收視13.9點(90萬觀眾)。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.1點(123萬觀眾)位列次席。(截圖)

由王敏奕、朱敏瀚主演純愛小品劇集《虛擬情人》上周結局周,最高收視16.4點(106萬觀眾)。冇乜水花。(劇照)

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視15.4點(100萬觀眾);王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視13.3點(86萬觀眾);《2025 TVB年中節目巡禮》最高收視11.5點(74萬觀眾)。周日晚《大師兄 Thank You Very Much 感謝祭》五大配對女神跌膊登場,最高收視18.1點(117萬觀眾);《友乜唔講得》播出最後一集,壓軸登埸嘉賓為TVB節目內容營運總經理曾志偉,分享歷年做慈善、賑災的經驗,主持之一的阮兆祥感動到眼濕濕,最高收視14.8點(96萬觀眾)。