TVB收視｜《虛擬情人》大結局冇水花　《大師兄感謝祭》撐起周日

無綫公布上周（12日至18日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視21.1點（137萬觀眾），踞收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.1點（123萬觀眾）位列次席；由王敏奕、朱敏瀚主演純愛小品劇集《虛擬情人》上周結局周，最高收視16.4點（106萬觀眾）；外購劇《慶餘年2》最高收視16點（104萬觀眾）；由梁芷珮擔任主持全新旅遊節目《南美潮什麼》最高收視13.9點（90萬觀眾）。

處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.1點（123萬觀眾）位列次席。（截圖）

由王敏奕、朱敏瀚主演純愛小品劇集《虛擬情人》上周結局周，最高收視16.4點（106萬觀眾）。冇乜水花。（劇照）

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視15.4點（100萬觀眾）；王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視13.3點（86萬觀眾）；《2025 TVB年中節目巡禮》最高收視11.5點（74萬觀眾）。周日晚《大師兄 Thank You Very Much 感謝祭》五大配對女神跌膊登場，最高收視18.1點（117萬觀眾）；《友乜唔講得》播出最後一集，壓軸登埸嘉賓為TVB節目內容營運總經理曾志偉，分享歷年做慈善、賑災的經驗，主持之一的阮兆祥感動到眼濕濕，最高收視14.8點（96萬觀眾）。