刑偵12．首集劇評｜深度解析5個好睇之處　張振朗藏6個謎團？

TVB重頭劇《刑偵12》首播，劇集介紹為一套從警察角色調查偵破以「新七宗罪」為信念的集團。首集以主角張振朗調查人口失蹤，從而與林保怡合作追查人口販賣案作為主軸。



近年劇集好流行呢個手法，引述一句名言做一集嘅主旨。（《刑偵12》截圖）

拍偵探劇集， 對TVB可算是手到拿來，「輕鬆過鄧梓峰」，所以對TVB觀眾來說，要求自然會更高。到底一套偵探劇需要具備什麼條件才能稱為有水準之作？可以從以五點分析。

留意角色嘅服裝主調，全部都唔一樣。（《刑偵12》截圖）

綠色代表貼地，行動派，黑色代表謹慎嚴密，有條理。（《刑偵12》截圖）

綠色代表貼地，行動派，黑色代表謹慎嚴密，有條理。（《刑偵12》截圖）

1. 畫面、服裝

睇電視屬觀能體驗的一環，就《刑偵12》第一集來講，無論畫面調色，道具場景，人物衣着都有相當多細節。最少觀眾不會睇到穿崩位，不會有穿着緊身衣的警察慢動作開槍，起飛腳的情節。尾段村屋的場景很明顯有心思設計的，人物服飾有設計過，例如衝動派的張震朗就穿上一件綠色風褸加T恤牛仔褲，謹慎嚴密的林保怡，就以一身黑色打扮，明顯感覺是警隊的反派，就穿着一身「金融才俊式」的西裝，讓觀眾一眼就分辦到角色的定位和對立關係。

一睇班西裝友就似「搞事派」。（《刑偵12》截圖）

呢個鏡頭坤哥同受害母親着同一色系。（《刑偵12》截圖）

「嫌疑人」集團少東着白色。（《刑偵12》截圖）

場景有心機。（《刑偵12》截圖）

2. 真實

一套刑偵片，除了劇情角色吸引與否，真實感也重要。首集以人口綁架販賣為題，加上跨國集團、囚禁等提示，很容易就令人聯想到近年十分多人討論的「KK園事件」，無疑比起跨國恐怖分子恐襲香港等來得更真實。當然單是人口綁架販賣不足以撐起一個故事線，所以編劇在當中加入「禁室囚禁」、「動物森林」、「心理催眠」一類的元素，令整集豐富不少，實為高招。

留意啲燈光，都做得好靚。（《刑偵12》截圖）

證件連隔籬條叉電線都有，細節決定一切。（《刑偵12》截圖）

有懸疑。（《刑偵12》截圖）

3. 故事

老實說，TVB拍了多年刑偵劇，基本上可拍的，現實的，天馬行空的題材都拍過，觀眾亦睇過，所以故事本身並不算是非常重要。反而，該著重的位置應是「講故事」的技巧，將劇情鋪排得吸引，及如何講出核心價值才是重點。故事以「新七宗罪」為題，就且看發展會如何吧。在第一集中，暫時看不到一個概括。

如果個面罩做啲舊化應該會更加好。（《刑偵12》截圖）

用一個人嘅死亡引出故事線，算係基本做法。（《刑偵12》截圖）

4. 人物描寫

首集一開始，講述張振朗因為「睇唔過眼」而幫助一名母親調查已失蹤的女兒去向，下一秒就目擊這名母親被貨車撞死。直到睇完心理醫生之後，才出現吳業坤這個人物，以「心理醫生做咗10年，睇咗幾個月都唔知我有人格解離」去解釋張振朗體內有其他人格，而吳業坤就是其中之一。配合劇名《刑偵12》，是不是又意味張振朗有12個人格？

原來吳業坤係張振朗其中一個人格。（《刑偵12》截圖）

除了從角色的服裝去將他們分類，從應對事件中，各個人物也帶有鮮明的性格，例如有怕事的警察上司；衝動派，有人格分離的探長張振朗；做事謹慎，專注於工作，身手了得的探長林保怡。甚至乎，從反派集團少東傅一鳴成功反追蹤一事也能看出，他是一個智慧型罪犯。就像是美國英雄片一樣，鮮明的角色描寫更加吸引觀眾。

咁好大可能仲有其他人格。（《刑偵12》截圖）

張振朗。（《刑偵12》截圖）

5. 懸念

有懸念，吸引到人追看，其實不難。難就難在如何完美地將伏線鋪排在劇情之中，而又不兀突。有沒有發現，劇情以漸進，層遞式一步一步將觀眾帶入當中？先是講張振朗心軟幫助一名母親尋失蹤的女兒，再講懷疑與大集團有關，再安排母親突然被撞死，令人產生一個疑問：「有幕後主使？」

林保怡。（《刑偵12》截圖）

留心睇，三個角色都穿着不同色調嘅衣服，象徵對立。（《刑偵12》截圖）

之後，透露出主角張振朗有人格解離症，又產生多個疑問：「點解會有人格解離？唔止一個人格？」從心理醫生口中說出：「你係一個唔適合做警察嘅人。」又再產生：「之前發生過咩事令張振朗變成咁固執於查案？」的問號。

謎底未解開？咪要繼續睇囉。（《刑偵12》截圖）

劇情也提到，有人協助少女逃走，那麼畫面中最後出現的黑衣人又是誰？被集團少東傅一鳴帶走的人又去了哪裡呢？觀眾睇完心中就必會有這些問號，從而驅使他們繼續在下一集尋找答案。