刑偵12｜被禁室培慾少女激似李靜儀Heidi　原來係藝訓班班花

TVB劇集《刑偵12》日前（19/5）首播，除了張振朗和林保怡拍檔新鮮，吳業坤一幕喊戲搶鏡之外，飾演單元角色，被綁架擄走禁室培慾的少女「曾嘉怡」李海銅也值得關注。

李海銅飾演被綁架少女曾嘉儀。（《刑偵12》截圖）

李海銅飾演被綁架少女曾嘉儀。（《刑偵12》截圖）

她擁有圓圓大眼，高挺的鼻樑，長長秀髮，某些角度更與「宅男女神」李靜儀（Heidi）有幾分相似。其實她入行已經有一段時間，2021年自參與ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》而入行，其後2023年修讀第32期無綫電視藝員訓練班時更有「班花」之稱。加入TVB後，她曾出演《新聞女王》、《本尊就位》、《痞子無間道》、《非常檢控觀》等劇。

睇到佢個名，爭啲以為係李一桐，原來係李海銅。（IG@_lhtung_）

睇到佢個名，爭啲以為係李一桐，原來係李海銅。（IG@_lhtung_）

睇到佢個名，爭啲以為係李一桐，原來係李海銅。（IG@_lhtung_）

睇到佢個名，爭啲以為係李一桐，原來係李海銅。（IG@_lhtung_）

睇到佢個名，爭啲以為係李一桐，原來係李海銅。（IG@_lhtung_）

李海銅在《逆天奇案2》中飾演「隔離餐廳太子女」，憑仙氣美貌吸引中港網民注意，有網民指她是無綫隱藏美少女。（IG@_lhtung_）

李海銅在《逆天奇案2》中飾演「隔離餐廳太子女」，憑仙氣美貌吸引中港網民注意，有網民指她是無綫隱藏美少女。（IG@_lhtung_）

李海銅在《逆天奇案2》中飾演「隔離餐廳太子女」，憑仙氣美貌吸引中港網民注意，有網民指她是無綫隱藏美少女。（IG@_lhtung_）

李海銅在《逆天奇案2》中飾演「隔離餐廳太子女」，憑仙氣美貌吸引中港網民注意，有網民指她是無綫隱藏美少女。（IG@_lhtung_）

李海銅在《逆天奇案2》中飾演「隔離餐廳太子女」，憑仙氣美貌吸引中港網民注意，有網民指她是無綫隱藏美少女。（IG@_lhtung_）

李海銅在《逆天奇案2》中飾演「隔離餐廳太子女」，憑仙氣美貌吸引中港網民注意，有網民指她是無綫隱藏美少女。（IG@_lhtung_）