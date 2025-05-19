新生代咪神離巢TVB後作風大膽　開咪爆脫下體毛經歷因一事感尷尬

29歲陳欣茵被喻為是新生代咪神，2021年加入TVB後曾被力捧成為 J2ers 之一，為《學是學非》的末代是非精，直至前年9月宣佈離巢，之後專注做KOL積極經營社交平台。陳欣茵不時在社交平台派福利圖，而且作風越來越大膽，日前於網上節目《渣男渣女同鄉會》中，大講除陰毛的經歷，尺度之大令人咋舌。

29歲陳欣茵被喻為是新生代咪神。（IG@yanyaascyy）

離巢TVB後作風大膽。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵透露自己有過一次剃陰毛經驗，但發覺不可以接受，她說：「你唔知女生下面嘅毛嘅意義，就係將wee-wee（尿液）引導到正確嘅方向流咩？我冇咗（毛）之後，去廁所嗰陣係會周圍噴！」另一主持指脫陰毛好處是即使穿白色比堅尼都不擔心要透現，陳欣茵再自爆：「好彩我就唔係好濃密，所以就算着白色比堅尼，我都唔擔心（毛髮漏出）」。不過，在脫毛過程中被美容師認出她是藝人，由於當時是下身全赤裸，令她感到非常尷尬。

陳欣茵（左一）與兩主持大談剃陰毛經驗。（YouTube@渣男渣女同鄉會）

講到眉飛色舞。（YouTube@渣男渣女同鄉會）

爆埋自己下體毛多少。（IG@yanyaascyy）

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陳欣茵是前TVB藝人，於2017年曾演出YouTube頻道FH Production「熊仔頭」的短片，其後獲TVB邀請成為《後生仔傾吓偈》主持之一，其後更成為《學是學非》的末代是非精，2023年離開TVB轉型做KOL專心經營網絡平台，早前播放的劇集《痞子無間道》是她告別TVB之作。

陳欣茵曾經係《後生仔傾吓偈》主持之一。（電視截圖）

陳欣茵曾經被力捧嘅 J2ers 之一。（IG@yanyaascyy）

早前透露與男友分手。（IG@yanyaascyy）

《痞子無間道》係陳欣茵嘅告別TVB之作。（IG圖片）