艾威與太太歷經生死再分居　為救Lisa決定不離婚：唔想成世唔安樂

藝人艾威的太太陳美玲（Lisa）患有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，兩個月前病情突然惡化，惟最後等不及換肝不敵病魔，於日前（18日）下午1時許離世，終年61歲。艾威接受《香港01》訪問時，透露自己一直在太太身邊陪伴對方走人生最後一程，並表示自己一定會堅強和振作。相隔一日，艾威在社交平台發文，寫下330字憶夫妻生活點滴，字裡行間流露出對太太滿滿的愛和思念。

艾威太太陳美玲（Lisa）日前因離世。（視頻截圖）

艾威在社交平台發文，寫下330字憶夫妻生活點滴，字裡行間流露出對太太滿滿的愛和思念。（Facebook圖片）

夫妻手拖手的照片。（Facebook圖片）

螢幕前，艾威是一個好演員；螢幕後他則是一個好老公。與圈外太太Lisa於91年認識，2002年拉埋天窗，Lisa曾於2015年不幸被診斷子宮生了巨型腫瘤，艾威為太太不惜花掉百萬積蓄醫病，但幾年前2人卻因打麻雀問題而鬧離婚，外間可能覺得這個原因很滑稽，兩公婆能經歷生死考驗卻跨不過「麻雀關」，但艾威出發點都是擔心太太過於沉迷影響身體，才出到此極端方法，至兩公婆一起參與內地真人騷《再見愛人2》終成功挽救了這段婚姻，復婚後感情更勝從前。

兩人不但共過患難，也曾經歷婚姻危機，經分居後重修舊好。（資料圖片/葉志明攝）

艾威與太太婚照。（視頻截圖）

對於獲讚是好老公，艾威之前接受《香港01》專訪時，笑指自己都不是那麼好，因為愛飲酒，但對太太是不錯的。亦沒想過兩公婆離婚又復婚，受到外界如此關注，反而成為他事業的高光時刻。不過艾威直言就算讓他再重新揀一次，都是會選擇離婚，「呢個係最佳決定，因為當時氣氛唔好，嗰件事只會愈整愈差，人生不斷重複喺一件事上糾纏，我會黐線的，所以喺我黐線前stop咗佢。」

兩公婆因節目《再見愛人2》再次聯絡。（視頻截圖）

成功挽救婚姻。（視頻截圖）

艾威坦言在分開期間，兩公婆基本沒有聯絡，若不是這個節目，他不會去找對方，可能夫妻情就這樣完了，太太也沒有介懷因為拍節目才找回她。而在節目中，兩人又再次面對生死，亦因此復合，「其實係一晚嘅決定，如果我當時唔同佢講唔離婚，佢個病情會更加惡化，如果真係『瓜咗老襯』，我會成世唔安樂，當時我決定救佢條命最重要，就係咁簡單。」

在節目中，兩人曾面對生死。（視頻截圖）

非常感人。（視頻截圖）

兩公婆經歷過生死，難免會想到死亡問題，當時艾威曾表示太太希望自己走先，而他則無所謂。至少來生會否都想找回對方做太太？艾威搞笑說：「唔搵得唔得㗎？哈哈！」