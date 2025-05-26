光明大押｜謝君豪首當學神監製盡顯好人緣　娟姐羨慕Edan抗壓能力

當鋪老闆夫婦早逝，謝君豪肩負起照顧老闆一對兒女（Edan與娟姐）的責任，三人本來關係親密，但卻因一事而疏遠。（梁碧玲攝）

謝君豪首為ViuTV新劇《光明大押》同時擔任監製兼演員，在這塊完全未接觸過的領域，拍攝成本、演員檔期什麼都關事，撞板也是正常，但幸好身邊有不少人幫手。再與Edan（呂爵安）合作，謝君豪大讚對方開始有個人風格，無論感情或搞笑的節奏發揮到位； 而娟姐（練美娟）感情流露之澎湃亦為大家帶來驚喜。 而令Edan大開眼界兼佩服的，是豪哥的人緣，劇中不少演員都是他在話劇界多年的好友、前輩或《選角》演員，無論是開工到幾點，大家都不會有一句怨言。

劇集動員超過一百位演員，大部分都是豪哥出動人情卡碌來的。

Edan與豪哥早在《過時過節》合作過，今次再交手，豪哥大讚Edan已有個人風格與節奏。（梁碧玲攝）

問到如果能以抵押來換取一樣東西，Edan笑言要押走娟姐，豪哥即解說以前押舖的確能押人。「驚養小朋友唔大，會押畀押舖，好似上契、拎個意頭咁。」Edan解釋押走娟姐來換取對方的淚線，又指《大叔的愛》時並沒發現對方如此喊得，今次完全被震驚了。「私下有問佢，係本身就可以控制定點，佢話『諗起啲嘢就咁』，平時好少見佢咁樣，證明佢係有經歷嘅女人。」 娟姐想要Edan的抗壓能力，拍攝期間雖然緋聞纏身，但卻絲毫不覺有影響，甚至做到「一秒入戲」。

劇中有一場是「碌落山」戲，豪哥要去拉扯Edan與娟姐，拍得十分吃力。（梁碧玲攝）

二叔公一職，講求經驗，現實中，問到三位做人處事時，到底是理智與感情，豪哥即答「憑經驗」，娟姐即食住上，大讚他是「情理兼容好男人」的人； Edan則選擇用證據判斷，被豪哥笑指「理多情少」。

Wardrobe: Lane Crawford, Giuseppe Zanotti （呂爵安）、mi-tu（練美娟）、Polo Ralph Lauren （謝君豪）

Stylist: PIPA Creative（呂爵安）

Hair: Man Chan @CHIC PRIVATE i Salon（呂爵安）

Make up: Deep Choi（呂爵安）