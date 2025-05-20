顧家頂流盼中秋放假帶愛女外出打卡 與家人嘗月餅玩燈籠共度佳節

林峯近年事業、家庭兩得意，與太太及女兒一家三口幸福滿寫，工作方面又憑電影《九龍城寨之圍城》再創高峰，並將於今個星期再踏紅館舉行個人演唱會，此外，林峯最近還獲邀成為月餅品牌全新代言人，人氣爆燈。

在懷舊美景前重現香港人最熟悉的「天台賞月」場景。（大會圖片）

之後他再轉戰西環著名的「日落飛車」打卡點。（大會提供）

林峯與女主角在五光十色的霓虹燈牌前，詮釋出冰皮月餅色彩繽紛。（大會提供）

林峯早前為代言的月餅品牌拍攝全新平面廣告，廣告以懷舊天台及維港璀璨夜景為背景，林峯手持經典雙黃白蓮蓉月餅，在懷舊美景前重現香港人最熟悉的「天台賞月」場景；之後他再轉戰西環著名的「日落飛車」打卡點，在夕陽餘暉中品嘗流心奶黃月餅。至於第三組廣告中，林峯則與女主角在五光十色的霓虹燈牌前，詮釋出冰皮月餅色彩繽紛。而為呈現最佳效果，林峯事前還悉心準備服飾配合廣告主題，務求在觀眾面前展示最帥氣的一面。

林峯事前悉心準備服飾配合廣告主題，務求在觀眾面前展示最帥氣的一面。（大會圖片）

林峯好fit。（大會圖片）

林峯邀成為月餅品牌全新代言人！（大會圖片）

對於獲邀成為月餅品牌全新代言人，林峯感到十分開心和親切，他說：「由細到大每逢中秋，我都會食我最喜歡的雙黃白蓮蓉月餅和流心奶黃月餅賞月。希望今年可以和大家一起延續這份幸福滋味！」林峯亦與大家分享今年的中秋節安排：「希望到時候可以有假期陪家人，如果時間允許，我想帶囡囡到廣告中出現過的香港打卡點影相！晚上和家人一起品嘗美心月餅和玩燈籠，好好享受這種團圓溫馨的感覺！」

林峯一家三口美滿幸福。（微博@林峯）