衛詩雅榮升影后人妻迎事業愛情新階段　520推情侶夫妻甜蜜打卡點

衛詩雅 (Michelle) 於愛情及事業兩方面都踏入全新階段，今年她憑《破 ‧ 地獄》大熱勇奪香港金像獎最佳女主角殊榮，月前又與醫生男友步入婚姻殿堂，成為幸福人妻。貴為影后與醫生太太的衛詩雅非常感謝粉絲們的一直支持，與她一同成長。為回饋粉絲，衛詩雅除了積極部署不同面向的工作計劃之外，亦會繼續拍攝自己的YouTube頻道，珍惜與粉絲分享與交流的機會。

金像獎「最佳女主角」一獎由衛詩雅憑《破地獄》奪得。(ig@manifokfok)

衛詩雅憑《破．地獄》成為應屆香港電影金像獎出爐影后！（陳順禎 攝）

衛詩雅得知《破．地獄》報捷消息後，希望電影能夠衝出香港到世界各地。（《破．地獄》電影劇照）

衛詩雅表示：「Run咗自己個YouTube已經有6年幾嘅時間，好多朋友都話好鍾意睇我嘅《衛食攻略》，鍾意睇我周圍食嘢。其實我除咗食嘢之外，都想拍多啲行吓街、打卡嘅推介畀大家，因為咁食法真係好易肥，哈哈哈。」

行動力迅速的衛詩雅，適逢今日「520愛情日」帶隊來到最新發現的打卡浪漫景點。衛詩雅說：「呢個咁高咁大型裝置叫做《織。愛》，聽個名都感受到當中嘅浪漫。你哋睇唔睇得出佢係咩？其實係一個放大版嘅飄逸婚紗頭紗！望住呢個裝置令我回想起結婚當日，爸爸為我披上頭紗，再到老公為我揭開頭紗，成個過程就好似係由我出生以來一直陪伴自己嘅家人，一直照顧自己直到我揾到另一半同佢一齊揭開全新階段，係一種非語言嘅承諾，同結婚誓詞一樣咁深刻，所以頭紗對我嚟講真係別具意義。」

衛詩雅與醫生男友結婚。(資料圖片)

衛詩雅與醫生男友結婚。(資料圖片)

衛詩雅與醫生老公周祉安3月16日舉行第二場婚宴。（IG：@michellewsn）

衛詩雅推介情侶們與及單身人士來到與《織。愛》打卡。她說：「拍緊拖嘅同另一半嚟打卡，可能會有想結婚嘅感覺，而且呢度就有香港最新嘅婚姻登記處！單身嘅朋友都可以嚟，因為嚟得呢度嘅都想追求愛情，隨時識到另一半。成個裝置係亞洲第一個使用3D全金屬打印技術建成嘅大型戶外建築作品，講個數字畀大家知，入面係由1312個心心組成，代表一心一意。再加埋你同另一半，就有1314個心心，係一生一世呀。記住呢兩個愛情『蜜』碼，無論係求愛定求婚都有用。成功咗記得話我知，畀返封媒人利是俾我。」

大型裝置《織。愛》

衛詩雅於《織。愛》所拍攝的打卡片段現已上載至自己的社交平台，為大家親身示範私心最美打卡角度與構圖。衛詩雅說：「婚後一直都好忙，其實好想同老公再影多輯靚靚嘅結婚相，我諗住捉埋老公一齊嚟打吓卡，預祝定我哋度蜜月！歡迎大家跟住玩跟住拍，再tag返我！祝大家都甜甜蜜蜜。」