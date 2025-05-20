TVB準視后街頭拍劇展露神顏級笑容　網民竟認錯是迪麗熱巴引熱議

現年35歲的張曦雯（Kelly）自奪華姐冠軍入行後，備受無綫力捧，先是在2019年勇奪「飛躍進步女藝員」，至去年初憑劇集《企業強人》中「宋翹」一角再贏得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成功躋身「視后」之列。現時劇接劇的她，近日在鬧市為醫療劇《俠醫》拍攝時被網民野生捕獲，但後者竟認錯她是內地頂流女星迪麗熱巴，引起網民熱議。

張曦雯在2019年奪「飛躍進步女藝員」。（視覺中國）

張曦雯憑劇集《企業強人》在《萬千星輝頒獎典禮2024》首度奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，並入圍「最佳女主角」最後五強。（資料圖片/陳順禎攝）

身為華姐冠軍的張曦雯有樣有身材。（IG@kelllycheung）

身材fit爆！（IG@kelllycheung）

張曦雯日前在鬧市為新劇《俠醫》拍攝外景時，被網民野生捕獲，相中張曦雯以一頭捲髮配搭行政套裝示人，埋位前與工作人員在閒聊，期間展露出神顏級的笑容吸引路人目光。但博主卻大擺烏龍，竟將張曦雯認錯是同樣擁有精緻五官和高䠷身材的迪麗熱巴，在社交平台社交寫道：「是熱巴！她怎麼來香港拍戲了？拍啥戲？」還標籤了迪麗熱巴。

張曦雯正忙於拍攝醫療劇《俠醫》。(資料圖片/胡凱欣 攝)

張曦雯早前拍劇被捕獲。(小紅書截圖)

貼文引起熱議。(小紅書截圖)

迪麗熱巴是內地頂流女星。（微博圖片）

貼文一出隨即引起網民熱烈討論，有網民指迪麗熱巴近期並沒有在港拍攝，相中也非對方，而是張曦雯，甚至有進擊網民覺得博主此舉為「博流量」、「吸引眼球」，叫對方去驗眼；由於爭議激烈，博主為自己認錯人道歉，最後更疑把貼文刪除。

張曦雯是2012年華姐冠軍。（視覺中國）

在卸任華姐後，TVB與她簽下經理人合約，由於張曦雯在美國長大，操一口流利英語，所以被派往任明珠台《港生活．港享受》及翡翠台《東張西望》時段內的《Pearl Tonight》主持，亦因此開始為人認識。（網上圖片）

張曦雯是不少人心目中的女神。（IG@kelllycheung）

其實張曦雯條件不輸迪麗熱巴，身為華姐冠軍的她，美貌與智慧並重，入行10多年，張曦雯由華姐、再到明珠台主持，如今已成為當家花旦，近年她先後參演《白色強人》系列、《破毒強人》及《模仿人生》等劇集套套大劇，除了可見獲公司力捧外，其演技也日趨成熟，而在剛結束的《2025 TVB年中節目巡禮》中，張曦雯更一人獨攬四劇成為「劇后」，非常厲害。另外，張曦雯雖然擁有一副高級臉，但私下卻非常貼地，又熱愛打機，加上一副魔鬼身材，是不少男士心目中的女神。

2025年張曦雯將有多套劇集出街。（劇照）

2025年張曦雯將有多套劇集出街。（劇照）

2025年張曦雯將有多套劇集出街。（劇照）