馮素波潮而不老領軍年輕藝人拍攝創新飲食節目：我負責試食及評論

由潮而不老的嫲嫲教煮馮素波（波姐）領軍，謝高晉、楊埕、劉超慈和梁茵主持，香港首個由參與藝人分組組成時下流行MBTI中的I人隊（內向型）及E人隊（外向型），兩隊作出廚藝比併的創新飲食節目-《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》日前舉行第一季啟動禮暨新聞發布會，「I」隊隊長曾天妤及隊員張芷桐溫亮瑜、蘇嘉鳴、鍾曦南，以及「E」隊隊長何天嵐和隊員何佩樺、曾嘉晴、劉思琦、張翠珩，再加上在節目中出現的多家受邀飲食客戶均有現身支持，場面熱鬧。

由潮而不老的嫲嫲教煮馮素波（波姐）領軍，謝高晉、楊埕、劉超慈和梁茵主持。(公關提供)

香港首個由參予藝人分組組成時下流行MBTI中的I人隊（內向型）及E人隊（外向型）。(公關提供)

波姐在啟動禮開始時便率領一眾主持及隊員上台和大家分享拍攝感受，她說很開心和一大班年輕人參與《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》：「希望香港、大灣區，以及海外的觀眾也知道香港有很多出色和有質素的食店。導演Keith構思了這麽有趣的飲食節目出來，也令有份參與拍攝的多位年輕人增加了出鏡機會。」波姐續說：「節目中由新一代藝人下廚及設計菜式，我負責試食及評論，並游說老闆以優惠價錢把菜式列入餐廳中，為食客及食肆老闆謀福利。我試食時不會『口下留情』，但亦不會刻意說『地獄評論』，只會給予中肯的評論。我過往能一人煮十人份量的飯餸，也不介意在節目中露兩手，今次參加節目的都是年輕藝人，希望有機會安排由老友記下廚的節目《老友飯堂》。」

波姐在啟動禮開始時便率領一眾主持及隊員上台和大家分享拍攝感受。(公關提供)

在啟動禮上，大會播放首集節目讓現場來賓率先欣賞，大家觀看過後均報以熱烈掌聲，導演Keith同時公布了即將開拍第二季《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》這個好消息，「我們爭取到部份有份參與的食店提供餐飲券，讓有觀看這個節目的觀眾在Malluxe網站以優惠價七折購入，這些餐飲券更是無條件便可直接使用，對食店和觀眾來說，這絕對是新式推銷手法，有得睇有得平有得食，同時做到留港消費的效果。為了令海外觀眾更為方便觀看，我們為節目配上簡體字幕放在小紅書播放，Meta上的則配上英文字幕，讓海外遊客們可以共同享受福利。」在接受媒體訪問時主持楊埕笑言為了這個節目暴肥了10磅，現需努力減肥；另一位主持梁茵透露計劃用7位數字與友人合資開設外賣食肆，不過因籌備開店壓力很大，加上很多圈中人的食店相繼結業，因此計劃不被看好：「有不少朋友向我潑冷水，令我的信心大受打擊，但我個人仍看好餐飲業，認為最艱難的時候已過去，有危才有機。」

在啟動禮上，大會播放首集節目讓現場來賓率先欣賞，大家觀看過後均報以熱烈掌聲。(公關提供)