台灣創作女歌手魏嘉瑩新歌寫給焦慮的人：不用給自己太大的壓力

暌違兩年，小魏魏嘉瑩推出最新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，延續一貫溫柔細膩的創作風格，深入描繪現代人在個人情緒、人際關係與生命議題中的掙扎與療癒，專輯共收錄 7 首全新創作單曲。首波推出的專輯同名主打《你不必無時無刻維持完美的笑容》MV在三月份時遠赴日本北海道拍攝，小魏笑說：「第一次戴著手套彈吉他，因為實在太冷了，戴無指手套可能幾秒鐘手指末端就直接變成紫色的了。」在北海道美瑛深遠的雪景中，小魏魏嘉瑩背著吉他一個人走在雪原上，營造出深深的孤寂感，也讓小魏想起還沒出道前那7 、 8 年騎機車到處走唱的日子。小魏想用《你不必無時無刻維持完美的笑容》這首歌對那些一直想要表現出完美的樣子或是為了外界眼光而時刻焦慮的人說：「你可以放鬆一點，不用給自己那麼大的壓力。」

小魏魏嘉瑩推出最新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》。(公關提供)

《你不必無時無刻維持完美的笑容》MV在北海道美瑛拍攝，美瑛知名的丘陵地形讓當地的四季都是觀光客的最愛，為了拍到雪景特地選在三月份飛過去，小魏本以為零下13度應該還好，但到達現場立刻反悔：「零下13度真的好冷，我穿了 3 件發熱衣、可惜只帶了 1 件發熱褲，還貼了 4 個暖暖包，還有隨時在鏡頭外待命的（工作人員）外套和暖暖包們，真的好冷！但是好美。而且本來想戴無指手套彈吉他，結果也不敢戴，怕沒幾秒手指末端就直接變成紫色的了。」雖然冷到連空拍機都當掉幾次，小魏與團隊仍然十分享受工作時光，鏡頭外把丘陵當伸展台，不時會摔個跟頭，但十分開心。團隊在銀裝素裹的美瑛成功的拍出一個人的孤寂感，小魏感性又搞笑的說：「還沒出道前也是一個人騎著機車帶著吉他麥克風和音箱到處去唱歌，現在好像偶爾會感到孤寂的時候就是：一個人在家裡寫歌卻寫不出來的時候。」

《你不必無時無刻維持完美的笑容》MV在北海道美瑛拍攝。(公關提供)

擅於觀察他人情緒的小魏，這次寫出《你不必無時無刻維持完美的笑容》這首歌就是對所謂「要求完美」有所感慨，她說：「我覺得大家在很多時候都很想要表現出完美的樣子，在任何時候都想做一個最好的反應，我想跟這樣的人說：放鬆一點，會有一些人愛你的優點也會愛你的缺點；可能有時候也會覺得大家都在等我出錯，不用給自己那麼大的壓力，放鬆，身心靈健康最重要。」

擅於觀察他人情緒的小魏，這次寫出《你不必無時無刻維持完美的笑容》這首歌就是對所謂「要求完美」有所感慨。(公關提供)