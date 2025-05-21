東張西望｜大圍「伸拳姐」除伸拳防撞外　仲有呢個怪癖兼語無倫次

TVB節目《東張西望》昨日（20日）繼續報道大圍「伸拳姐」，伸拳姐每日早上經過行人天橋往大圍港鐵站時，都會將拳頭伸出，不少途人及學生都慘遭其拳頭擊中。節目組派出攝影師於該天橋進行測試，結果伸拳姐與攝影師正面遇上，伸拳姐沒有讓路的打算，對峙了一陣後，還是由攝影師避開伸拳姐。

大圍「伸拳姐」每日早上經過行人天橋往大圍港鐵站時，都會將拳頭伸出，不少途人及學生都慘遭其拳頭擊中。(節目截圖)

節目組派出攝影師於該天橋進行測試，結果伸拳姐與攝影師正面遇上。(節目截圖)

《東張西望》主持黎寬怡追問伸拳姐的行為，而她則指是保護自己，更反問黎寬怡：「小學主流學校係咪有一隻手位做距離？依家係佢有問題，佢撞到我，我仲要為佢負責任？」黎寬怡跟她說：「如果你行得急真係會。」但話未說完，伸拳姐就已經在天橋上模仿左穿右插，亦大聲喊道：「我點撞啊？」伸拳姐更勞氣的說：「唔係佢撞埋嚟，倒返轉頭我撞埋去？有冇咁嘅可能性啊？如果我唔伸隻手出嚟，我直頭成個人喺度畀佢撞埋嚟啦！」伸拳姐表示伸出拳頭只為保障自己不被撞到，更反指學生因看電話而撞到自己，就是學生的問題。

《東張西望》主持黎寬怡追問伸拳姐的行為，而她則指是保護自己，更反問黎寬怡。(節目截圖)

《東張西望》主持黎寬怡追問伸拳姐的行為，而她則指是保護自己，更反問黎寬怡。(節目截圖)

伸拳姐就已經在天橋上模仿左穿右插，亦大聲喊道：「我點撞啊？」(節目截圖)

伸拳姐除了伸拳外，原來還會由家中到港鐵站的路程上，推倒每一部「共享單車」，見一架推一架，沒一不推。伸拳姐在回應推倒共享單車的理由時，更開始語無倫次：「之前唔係單車嘅，之前係鋁罐嘅，係佢哋啲single嚟嘅！（貓仔：咩single？）一啲記號嚟。（貓仔：乜嘢記號啊？）不明文嘅記號嚟，你行過經常性係會知道嘅，佢哋會將架單車泊咗喺度，好似放個鋁罐喺度。」說到這裡，大家已經對她所說的一頭霧水。而臨床心理學家梁重皿博士則指伸拳姐是：「可能係一啲妄想嘅症狀，或者係一啲幻覺嘅症狀。」因此而語無論次，她被問到會否不再仲拳時，她指：「有人撞埋嚟嘅時候，我唔伸拳都鬆㬹啦。」

伸拳姐除了伸拳外，原來還會由家中到港鐵站的路程上，推倒每一部「共享單車」。(節目截圖)