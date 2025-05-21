ViuTV隱藏靚女婚紗片騷動感身材　迫爆上圍呼之欲出網民喊好胸狠

31歲的李賢 （Leanne） 樣子甜美、身材出眾，曾主持節目《學神出沒注意》、《水著考有Feel》、《高舉雙手3》等ViuTV節目，被譽為「ViuTV隱藏版靚女主持」；過往她亦曾為網紅「蝦條哥」一系列的《日本打橫行》影片擔任女嘉賓，引起網民熱議，皆因節目中李賢不但大開黃腔，其中一幕穿上斜膊白色泳衣浸溫泉，性感程度爆燈，令網民留下非常之深刻的印象，獲封新一代「性感女神」。

李賢（Leanne）現時做老闆，專心打理她的PR&Marketing公司。（資料圖片）

李賢 曾主持節目《學神出沒注意》、《水著考有Feel》、《高舉雙手3》等ViuTV節目。（《學神出沒注意》截圖）

李賢過往曾為網紅「蝦條哥」一系列的《日本打橫行》影片擔任女嘉賓。（YouTube截圖）

澎湃上圍衝擊網民。（YouTube截圖）

雖然近年李賢退居幕後，專心打理自己的PR&Marketing公司，但她並沒因此埋沒其「天賦」，不時在社交平台性感示人「派福利」，日前她又出招，分享一條29秒的婚紗影片，「動感畫面」睇到網民熱血沸騰！

李賢不時在社交平台性感示人「派福利」。（IG@leeyin_leanne）

若隱若現。（IG@leeyin_leanne）

身材出眾。（IG@leeyin_leanne）

Fit！（IG@leeyin_leanne）

李賢近日在社交平台分享了一條婚紗影片，並寫上：「Happy Shooting Day」，但她笑指自己還未嫁，只是做婚禮預演的模特兒。但網民醉翁之意當然不在字，而是集中目光在其火辣身材上。片中，李賢身穿低胸背心婚紗，將其傲人身材表露無遺，尤其側身鏡頭更突顯其豐滿上圍，不但充滿「動感」，更幾乎走光，呼之欲出的強勁效果簡直震撼眼球，真的定力少一點都不行。

李賢近日在社交平台分享了一條婚紗影片。（IG@leeyin_leanne）

突顯豐滿上圍。（IG@leeyin_leanne）

樣子甜美。（IG@leeyin_leanne）

呢張直情呼之欲出。（IG@leeyin_leanne）

影片引來男網民傾巢而出，紛紛留言：「係男人見到都心動」、「有你咁靚嘅老婆, 少幾年命都我願意」、「事業心重」、「太辣了」、「索」、「真材實料怕乜show」、「好胸狠」，激讚李賢身材屈機。

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