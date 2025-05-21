長髮仙氣女神被野生捕獲一舉動勁寵粉　網民竟錯焦點：像林峯老婆

現年27歲的雲浩影（Cloud），出道至今憑藉甜美的外貌與聲線備受注目，被網民封為新一代「仙氣女神」。最近她事業愛情兩得意，不僅在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上首奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎，月前更登上美國紐約時代廣場的巨型LED屏幕，相當威水。與此同時，雲浩影與音樂才子、歌曲監製馬敬恆（T-Ma）感情穩定，早前更帶男方到海南見家長兼旅行，甜蜜互動羨煞旁人。

雲浩影被封仙氣女神。（IG@cloudwann）

淡妝給人清新感覺。（IG@cloudwann）

雲浩影憑歌曲《回憶半分鐘》於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得「叱咤十大」第4位，兼首奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎。(資料圖片/葉志明攝)

雲浩影與音樂才子、歌曲監製馬敬恆（T-Ma）感情穩定，早前更帶男方到海南見家長兼旅行。（IG@cloudwann）

儘管愛情得意，但正值事業上升期的雲浩影並未因拍拖而怠慢工作，近日她現身電台接受訪問宣傳，獲大批粉絲「接放工」。當日雲浩影以黑色緊身背心配白色長褲的簡約造型示人，長髮披肩非常靚女。她步出電台即頂著太陽走向守候多時的粉絲，並親民地主動與粉絲大合照，展現寵粉一面。有網民大感羨慕，但也有網民卻錯焦點，竟覺得雲浩影撞樣「頂流嫂」張馨月，留言：「像林峯老婆」，不知道大家又覺得像不像呢？

雲浩影日前到電台宣傳。（小紅書截圖）

雲浩影頂著太陽走向守候多時的粉絲，非常親民。（小紅書截圖）

簡單聊天之餘。（小紅書截圖）

還主動大合照。（小紅書截圖）

有網民覺得雲浩影像林峯老婆張馨月。（小紅書截圖）

林峯太太張馨月。（小紅書圖片）

不知道大家又覺得像不像呢？ （小紅書圖片）

對於外貌被稱讚是「仙氣女神」，雲浩影過往受訪時，表示自己是一個比較自卑的平凡人，面對外界常聚焦其外貌，她笑言當然最好是留意她的音樂，但如果能透過外表吸引大眾繼而討論她的音樂，她都開心，不會介意。不過雲浩影亦透露，外貌也曾令她碰釘，例如以往試鏡時曾被評「這個人太靚，不知道怎樣用這位演員」。但她表示不會因此氣餒，遇到角色都會繼續嘗試。

雲浩影過往受訪時，表示自己是一個比較自卑的平凡人。（IG@cloudwann）

正值事業衝刺期的雲浩影，未有受拍拖影響工作。（IG@cloudwann）