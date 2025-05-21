陳豪型佬造型煮咖啡無論幾熱都要斯文：稍稍求其就會變「大叔」！

鏡頭外的陳豪，觀眾覺得他是「型男」外，也會認定他是「咖啡」狂熱份子！呢日陳豪為男士服裝品牌拍攝新一輯廣告，仲將日常傾生意嘅情境搬上大銀幕，展現他追求極緻嘅一面！



陳豪將日常傾生意嘅情境搬上大銀幕。

陳豪表示自己常穿恤衫做配搭，以應付不同場合需要：「一個成熟嘅男人，可以揀著咩衫嘅選擇真係唔多，除咗戲份之外，平時我都係恤衫為主！因為做『型男』要犧牲，因為Fans隨時搵你合照，所以無論幾熱都要『斯斯文文』，做足準備！正正係咁，揀啱自己嘅恤衫好有難度，要有彈性又要透氣，淨色得嚟又要有暗紋，因為稍稍求其就會變『大叔』。」

陳豪表示無論幾熱都要『斯斯文文』。

雖然陳豪忙於拍戲及照顧家庭，他亦分身開拓咖啡事業，商務衣著實為最佳日常配搭：「因為有時中間有空檔就去傾工作、見客，太求奇比唔到信心人地，要無時無刻都注重細節，比人追求高品質嘅感覺，有呢啲態度先比到信心人地同你做拍檔。」

陳豪常以商務衣著見人。

陳豪就話小朋友嘅學業由太太負責，但自己有時間都盡量參與，希望同子女同行成長：「雖然佢地返學啲事情由媽咪負責，但有空檔我都會趕去參與，所以恤衫簡約得嚟又得體！如果真係突然要見家長，都可以比到『穩重』、『注重細節』嘅感覺老師，哈哈！當然佢地好乖，暫時都冇機會發生過呢啲情況。」