氣質女神素顏睇Lady Gaga演唱會成台下焦點　連串親民舉動獲激讚

國際樂壇天后Lady Gaga自2012年的《Born This Way Ball Tour》後，相隔13年首次再回到新加坡開騷，於5月18、19、21、24日在新加坡國家體育館舉行巡迴演唱會《The Mayhem Ball》，該站為亞洲巡迴的唯一一站。是次演唱會舞台設計及服裝都落足心思，Lady Gaga在台上獻唱多首歌曲，演出相當精彩。她這次新加坡站的巡唱也吸引不少香港藝人前往當地「朝聖」，包括梁詠琪與她老公、任達華、李嘉欣、容祖兒以及李心潔等人。

Lady Gaga 今年5月於新加坡國家體育場演唱4場，是她在亞洲唯一一站。（演唱會主辦方圖片）

李嘉欣與容祖兒難得踫面合照。(ig圖片)

昨日有多位網民在社交網分享了在Lady Gaga演唱會上偶遇梁詠琪的片段，與她距離勁近。其中一位網民寫道：「Lady Gaga新加坡演唱會和梁詠琪一起蹦迪 新加坡19號第一排 我和梁詠琪一起蹦迪 #嗨翻全場 #大型蹦迪現場 #大合唱 啊啊啊啊啊！激動死了 超級漂亮 超級親民」，另一位網民寫道：「因為朋友圓夢了 是有多幸福呀！喜歡了梁詠琪13年 居然通過朋友去看 #ladygaga 演唱會圓夢了 居然和gigi視頻打招呼了#有被感動到 #和偶像零距離」還有一位網民寫道：「Ladygaga演唱會，跟Gigi近距離接觸 Ladygaga演唱會太精彩了，Gigi也太美了吧，拍視頻也超級配合，太讚了精彩的一天，神奇的一天」，全都是大讚梁詠琪好靚兼且親切友善，人品極好。片中可見梁詠琪素顏上陣依然狀態絕佳，每次發現有網民影她都展現燦爛笑容，又揮手打招呼，真是超級nice。

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)

梁詠琪睇Lady Gaga演唱會被偶遇。(小紅書)