45歲視后人氣高演技獲認可　成首位香港演員獲任上海電視節評委

視后胡杏兒近年已將重心轉移內地發展，並做得有聲有色，每每推出的劇集都大受歡迎，人氣高企不下，一舉一動都備受關注。近日，她更獲擔任《第30屆上海電視節白玉蘭獎》海外電視劇單元評委之一，成首位獲擔任該評委的香港演員，絕對是對她的演藝事業成就作出認可，相當厲害。

胡杏兒在內地人氣高企。（胡杏兒微博圖片）

出道至今26年的胡杏兒，在電視圈早已闖出名堂，獲獎無數，演技早備受肯定。近年，其在內地演出多部劇集均大受歡迎，特別是與孫儷合作的《那年花開月正圓》及《蠻好的人生》，嘗試挑戰不討好的角色，出演機心重的富家大小姐和小三角色，看得不少觀眾對她神憎鬼厭，認可她的演技，甚至乎她在多部劇集中原聲演出，原汁原味呈現最好的一面給觀眾，獲大家激讚是一位非常專業且努力的演員。

二人曾合作《那年花開月正圓》。（《那年花開月正圓》微博圖片）

在《蠻好的人生》中出演小三。（《蠻好的人生》微博圖片）

胡杏兒在電視圈有一定的地位及影響力，所以她就獲內地三大電視劇獎之一（其他兩個獎分別為中國電視劇飛天獎、中國電視劇金鷹獎）的白玉蘭獎委任，獲擔任《第30屆上海電視節白玉蘭獎》海外電視劇單元評委之一，成首位獲擔任該評委的香港演員，對於委此重任她亦相當開心：「期待以海外電視劇單元評委的身份和白玉蘭的見面。」她將在6月尾開始會逗留上海一星期，為評委工作進行評選，而是次評委會主席就是內地一級演員陳寶國。