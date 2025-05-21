名媛蔡一鳳為慈善音樂會出錢出力一腳踢　自掏腰包捐7位數助兒童

由名媛蔡一鳳創立並擔任創會主席的同芯慈善會所舉辦的「同芯慈善盛典」昨日已圓滿舉行，當日的演出歌手包括《中年好聲音 2》冠軍人馬古淖文，與殿堂級太極樂隊、《聲夢傳奇1》季軍鍾柔美、《中年好聲音 2》歌手甘永傑。是次活動以音樂為橋樑，呼籲社會關注兒童教育，共同為基層學童的教育夢想發聲。

蔡一鳳與老公盛品儒 (右一) 當然有親自到場支持。

蔡一鳳表示：「我哋今次首次主辦慈善演唱會，我心入面已經打定咗捐出一百萬嘅決心。無論製作成本幾高，如果售票收入唔夠覆蓋支出，我都會全力以赴，自掏腰包補上。對我嚟講，做慈善唔單止係出錢，仲要出心出力。捐出去嘅錢，轉個頭就會以其他方式回到我身邊。今次係我第一次全力參與演唱會嘅製作，過程中我學到咗好多寶貴嘅經驗，令我對未來參與更多娛樂活動嘅製作充滿信心。為咗慳行政費用，我希望每一分捐款都可以真正用喺受助小朋友身上。所以，我幾乎將所有私人時間都投入到呢個項目，甚至現場排椅子都親自參與。」

蔡一鳳出錢出力。

蔡一鳳談及今次感受表示：「我嘅慈善理念唔單止係出錢，仲要出心出力。能夠吸引到超過1000位觀眾參與我哋嘅慈善計劃，支持我哋嘅慈善理念，對我哋嚟講已經係好大嘅榮幸。我希望可以延續盛家祖宗盛宣懷曾祖父創立紅十字會嘅慈善精神，以身作則，為我哋下一代樹立一個好榜樣。今次盛家幾乎全體成員都出席支持。

琴晚我兩個小朋友都喺場，奶奶都嚟支持，老爺因為喺上海未能出席。佢哋坐足全場，睇到啲基層小朋友都能夠有個舞台表演芭蕾舞都好感動。我自己都眼濕濕，總於成功為基層小朋友創造了一個小小嘅上台機會。 呢個過程我努力咗兩個月真係都好唔容易。希望將來我哋會繼續攜手努力。今次完場好多位同芯慈善會主席團嘅主席竟然都主動留低與義工、古粉一齊幫手清場，親力親為做慈善，等我都感受到同芯慈善會嘅向心力,。」