東張西望｜事主5萬手錶交鐘錶店聲稱回廠維修　結果「整完仲衰」

TVB節目《東張西望》昨日（21日）一集講到事主Frankie一隻價值5萬的手錶於保養期內故障，所以委託鐘錶店幫忙寄回瑞士維修。但是等了2個月都沒有回音，於是他親身到鐘錶店找「負責人」王先生，王先生聲稱會幫他跟進……

事主Frankie一隻價值5萬的手錶於保養期內故障，所以委託鐘錶店幫忙寄回瑞士維修。(節目截圖)

事主Frankie一隻價值5萬的手錶於保養期內故障，所以委託鐘錶店幫忙寄回瑞士維修。(節目截圖)

王先生致電Frankie表示因為要寄回瑞士維修，所以要等3個月或更長的時間，到4月時Frankie再追問王先生，他突然又表示幾天後可以取回。Frankie在鐘錶店取回手錶後有作簡單檢查，但是回家後才發現手錶螺絲「花晒」，內層玻璃更加印有手指模：「隻手錶個維修工藝係非常非常之差，甚至乎喺個錶嘅入面，個錶盤上面係有手指模印咗上去。」而螺絲亦懷疑是用了不合規格的工具去打開。

Frankie在鐘錶店取回手錶後有作簡單檢查，但是回家後才發現手錶螺絲「花晒」，內層玻璃更加印有手指模。(節目截圖)

螺絲亦懷疑是用了不合規格的工具去打開。(節目截圖)

Frankie電郵瑞士廠方查詢，但是廠方卻指Frankie的手錶「不符合品牌自己的標準」，Frankie再與王先生溝通後，王先生態度變得惡劣。王先生叫Frankie把手錶交到鐘錶店，之後會作退款，接著更封鎖了Frankie，除此之外，更在網上發文鬧Frankie。

Frankie電郵瑞士廠方查詢，但是廠方卻指Frankie的手錶「不符合品牌自己的標準」。(節目截圖)

Frankie電郵瑞士廠方查詢，但是廠方卻指Frankie的手錶「不符合品牌自己的標準」。(節目截圖)

節目組陪同Frankie到鐘錶店找王先生，但鐘錶店真正的負責人華哥表示：「王生唔係呢間舖負責人，佢係幫我哋拍片㗎咋。」華哥更指：「呢啲係你同佢嘅問題，唔係舖頭嘅問題」。王先生亦拒絕與Frankie解決問題，更叫華哥報警，而華哥與王先生通完電話後，向節目組表示：「可能維修上出錯咗，確實中間有啲出錯，咁如果知道係我哋錯嘅，我哋一定會負責。」王先生向節目組表示Frankie「麻煩、得寸進尺」，更拒絕道歉，而錶行最後亦肯退還手錶的價錢予Frankie。

節目組陪同Frankie到鐘錶店找王先生，但鐘錶店真正的負責人華哥表示：「王生唔係呢間舖負責人。」(節目截圖)