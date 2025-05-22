樂壇天后睇Lady GaGa歌唱遇不禮貌對待　拍攝者舉動惹公憤急刪Po

國際天后Lady GaGa近日於新加坡舉行巡迴演唱會，吸引不少港星專程飛往當地朝聖，當中包括香港天后楊千嬅亦與老公丁子高。然而，楊千嬅在演唱會現場被女粉絲「野生捕獲」的片段卻在網上引起熱議，該粉絲的舉動更遭網民批評欠尊重和禮貌。

楊千嬅早前完成巡迴演唱會。（IG圖片）

近日楊千嬅與老公到新加坡睇演唱會。（小紅書截圖）

期間有女粉絲上前集郵。（小紅書截圖）

事緣一名女粉絲在社交平台分享在Lady GaGa偶遇楊千嬅的片段，並激動寫道：「Lady Gaga新加坡前面坐著楊千嬅！ ！ ？運氣太好了我的媽呀！激動死了不行了！語無倫次了救命！」片中可見，楊千嬅與丁子高雖戴上口罩低調現身，但其招牌紫色頭髮仍被一眼認出。該粉絲發現千嬅後瞬間陷入忘我，不斷高喊「My God！My God！」，同時舉起手機對準楊千嬅狂拍，令千嬅面露尷尬。儘管如此，千嬅仍保持友善，滿足合照要求後還幽默提醒對方：「你這個是video來的。」隨後便轉身迴避，而老公丁子高則搭實太太膊頭，全程在旁保護，對於粉絲的行為也面露驚訝。

片中女粉絲見到楊千嬅情緒高漲。（小紅書截圖）

女粉絲不斷高喊「My God！My God！」，同時舉起手機對準楊千嬅狂拍。（小紅書截圖）

令千嬅面露尷尬。（小紅書截圖）

片段曝光後，該粉絲的行為遭網民一面倒圍插，留言批評：「你問『take a photo？』的同時已經開始拍了，fa並沒有說OK，反而尷尬的說『你這是video來的』並轉回去，這麼明顯的肢體語言還說什麼？看到喜歡的明星理解，但也要尊重別人的感受。」更有人怒斥：「fa是歌手是明星，但這是私下行程。不是動物園的猴子要被你這麼圍著拍。」同時網民也大讚千嬅高EQ，就算遭到騷擾也保持禮貌。而由於大量負評，該粉絲最後也為自己忘我行為道歉，以及將影片刪除。

千嬅被騷擾沒發脾氣，只是禮貌迴避，獲讚高EQ。（小紅書截圖）

博主見到楊千嬅勁激動。（小紅書截圖）

博主舉動遭網民圍插無禮貌。（小紅書截圖）

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