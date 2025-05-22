TVB好老公典範街頭被偶遇獲讚帥氣有魅力　網民喊：視線無法移開

現年54歲的陳豪（阿Mo）不但事業有成，而且出名愛妻又顧家，全身散發好男人魅力，是不少女士心目中的理想型老公。最近他正忙於與張曦雯趕拍新劇《俠醫》，日前有網民在灣仔會展附近偶遇劇組拍攝開工，還對陳豪讚不絕口。

陳豪愈老愈有型。（IG@moses_chan_）

好男人形象深入民心。（IG@moses_chan_）

近日有網民在灣仔會展附近野生捕獲陳豪與張曦雯在拍攝新劇《俠醫》，飾演中醫師的陳豪以劇中造型示人，身穿白T恤，搭配啡色外套及黑色長褲，打扮簡約清爽，博主目光完全被他所吸引住，直呼：「真人真的好帥，好有魅力～ 整個人都幸福住了！遠遠拍完照片，打算淡定的從他隔壁路過，結果我整個視線無法挪開（移開），壓不住的嘴角。」博主還自爆自己的迷妹舉動還引起陳豪注意，導致對方笑場，「好像還對視了，啊啊啊啊啊啊啊，救命！這是今年目前為止最幸福的事了！」能令女士如此「沉船」，陳豪魅力果然沒法擋。

陳豪在新劇《俠醫》飾演一名中醫師，角色原形人物是中醫師黃天賜（左一）。(資料圖片/胡凱欣 攝)

近日有網民在灣仔會展附近野生捕獲陳豪與張曦雯在拍攝新劇《俠醫》，大讚陳豪又帥又有魅力。（小紅書截圖）

網民完全被陳豪吸引住。（小紅書截圖）

陳豪向來擁有極佳觀眾緣，是圈中模範好男人，與港姐冠軍老婆陳茵媺2013年結婚至今依然恩愛如昔，兩人育有大仔 Aiden、二仔 Nathan 及細女Camilla，一家5口美滿幸福。事業上陳豪同樣屢創高峰，先後憑藉《溏心風暴》和《破毒強人》兩奪「視帝」殊榮，演技備受肯定。此外，陳豪還將咖啡愛好發展成生意，經營得有聲有色，再加上其形象正面、健康，因此深受客戶喜愛接廣告接到手軟，堪稱「無綫吸金王」。

陳豪憑電視劇《破毒強人》 中「文華」一角第二次奪得視帝。（IG@moses_chan_）

兩公婆不時放閃。（IG@aimeechan_official）

一家5口美滿幸福。（IG@aimeechan_official）